Yengeç burcunda gerçekleşecek Süper Yeniay 14 Temmuz Salı günü saat 12.43’te gerçekleşiyor. Bu yeniay yeni adımlar için güzel fırsatları da beraberinde getiriyor. Ağır hareket eden gezegenler arasındaki olumlu açıların yoğunlukta olduğu nadir bir süreçten geçiyoruz. Kendimizi geliştirmek istediğimiz konularda, büyütmek istediğimiz işlerde atılım yapmak açısından çok verimli iki haftalık dönemi değerlendirebiliriz. Tekamül sürecimiz açısından da güzel bir enerji atmosferi sunan bu dönemde ruhsal, manevi çalışmalar yapabiliriz. Güzel işler yaparak, bunların bize de güzel geri yansımalarını bekleyebiliriz. SÜPERAY NEDİR? Süperay, Ay’ın yörüngesinde Dünya’ya en yakın pozisyonunda olduğu zamanın Yeniay veya dolunay fazıyla çakışmasıdır. Bir yılda birkaç kez olabilir. Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zamanlar (Perigee) duygusal anlamda duyarlılık had safhada olur. Duygularda iniş çıkışlar, uyarılma, huzursuzluk hakimdir. DOĞAL AFETLERDE ARTIŞ OLUR MU? Astrolog Riacard Nolle’ye göre Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu (Perigee) dönemlerinin Yeniay veya dolunayla çakıştığı ve onun SÜPERAY olarak tanımladığı zamanlarda doğal afetlerde artış olur. Nolle, bu riskin en fazla SÜPERAY’dan, yani Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna denk gelen yeniay veya dolunaydan 30 saat öncesi ile 30 saat sonrası gibi bir zaman aralığında olduğunu söyler. Bu yeniay esnasında Ay maksimum kuzey deklinasyonda olacak ve böylesi zamanlarda doğal afetlerde artış görülebilir. AŞIRI DUYGUSAL TEPKİLER Ay’ın maksimum deklinasyonu aştığı zamanlar kendini dışarıda hissetme, ortama uymama, bu dünyadan gibi hissetmeme duygularıyla ilişkilidir. Duygular aşırı uçlarda gidip gelebilir. Yengeç burcu duygusallık ve empatiyle alakalıdır. Merkür de Yengeç burcunda gerilemekte olduğu için böylesi hassas bir dönemde yanlış anlaşılmalar yüzünden alınganlıklar, kırgınlıklar da artabilir. İlişkiler açısından dikkatli olmak gerekir. EN YAKIN SÜPERAY 14 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleşecek Süper Yeniay esnasında Ay Dünya’ya 359.000 km yakınlıkta olacak. Bu yıl gerçekleşen Süper Yeniayların en yakını olacak. Bu da dünya ve insan olaylarının daha hızlanacağı bir sürece işaret ediyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, hassasiyetlerin had safhada olduğu böylesi dönemde sözlere dikkat etmek, yanlış anlaşılma ihtimalinin arttığının farkında olmak gerekir. EN VERİMLİ HAFTA Tüm bunların yanı sıra, bu yeniayın da yeni kapılar aralayacağı, yaz aylarının en verimli haftasına girdiğimizi söyleyebiliriz. Takip eden iki hafta boyunca hâlen etkili olacak nadir fırsatların kendini göstereceği bir zaman dilimi bizi bekliyor. Ağır hareket eden Uranüs, Neptün ve Plüton’un kendi aralarında uyumlu açıları var. Jüpiter de Uranüs ve Neptün’le uyumlu açılarda, Plüton’la karşıt açıda. Dolayısıyla gökyüzünde çok önemli bazı formlar oluşuyor. Bu yüzden tekamül sürecimiz açısından çok güzel fırsatlar devreye girebilir. KENDİNİZİ İFADE EDİN! Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniay kendimizi ifade etme becerimizi de tetikleyecek. 21 derece Yengeç burcunda gerçekleşecek bu yeniay Castor ve Polluks yıldızlarına yakın olduğu için hikâye anlatma becerisi, yazarlık gibi becerileri ortaya koymak açısından harika bir zaman dilimi ve Merkür de Castor’la birleşiyor. Yazarlar için bulunmaz bir fırsat. NADİR FIRSATLAR Ağır hareket eden gezegenlerin birbirleriyle olumlu açılarının etkili olacağı Temmuz ayının ikinci yarısında nadir fırsatları da yakalamaya açık olacağız.Yani bir taraftan zorluklar yaşarken, diğer taraftan büyüme fırsatları da devrede olacak. Tabii ki ayakları yere basan, gerçekçi projelerimiz için yeterince çalışmışsak, güzel fırsatları değerlendirebiliriz. Uranüs, Neptün ve Plüton birbirleriyle nadir gerçekleşen olumlu açıları da en sıkı olarak 13 Temmuz haftasında ve 20 Temmuz haftasında bizimle olacak. Değerlendirebiliriz! 15 VE 18 TEMMUZ’U KULLANIN! Ağır hareket eden gezegenlerin aynı döneme denk geldiği nadir zamanlardan birinden geçiyoruz. Bu bağlamda yeniayın hemen sonrasındaki büyüme dönemine de denk gelen 15 Temmuz ve 18 Temmuz tarihleri ruhsal ve manevi çalışmalar, kişisel gelişime yönelik çalışmalar, bizi ileri itecek işler için çok güzel bir fırsat sunuyor. Değerlendirebiliriz. BÜYÜME DÖNEMİ Yeniay sonrasında Ay’ın iki haftalık büyüme süreci başlar. Dolayısıyla 14 Temmuz-29 Temmuz arasındaki süreç büyüme fırsatlarını da beraberinde getirecek. Yeniay haritasında yüksekte yerleşen Jüpiter ki otorite figürlerini temsil ediyor, çok sayıda açı yapınca otoriteyi temsil eden kişilerin genişleme, büyüme arzularının ön planda olacağı bir zaman dilimi diyebiliriz. BİLİM, TEKNOLOJİ, YAPAY ZEKA İkizler burcunda ilerleyen Uranüs ve Kova burcunda ilerleyen Plüton arasındaki uyumlu açının çok etkili olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bilim ve teknoloji alanında, kişisel gelişim alanında, yapay zekâ ile ilgili konularda, dijitalle ilgili konularda ekstrem gelişmeler de bekleyebileceğimiz, yeni fikir ve görüşlerin ortaya çıkacağı, keşif ve icatlara açık bir zaman dilimi olarak anılabilir. Aynı zamanda dış uzayla ilgili gelişmeler, uzay bilimleriyle ilgili bazı gelişmeler, bilgisayarlar, buna benzer şeyler, telekomünikasyon alanlarında nadir fırsatların devreye girebileceği bir zaman dilimi olarak dikkat çekiyor. SAĞLIKLI VE FİT OLMAK Mars ve Satürn’ün uyumlu açıda ilerleyeceği önümüzdeki hafta boyunca spora başlamak ya da sağlıklı ve fit olmak için çalışmalara başlamak açısından gayet verimli gözüküyor. Güç, efor ve dayanıklılık isteyen işler açısından da destek veren bu olumlu açı 19 Temmuz’da kesinleşiyor. BU ÜLKELER DİKKAT ÇEKECEK! Hatlarına baktığımız zaman Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölge; yani Rusya, Rusya’dan aşağı inersek Balkanlara yakın olan bölge ama daha ziyade Orta Doğu, Suriye üzerinden geçen hatlar var. Burada hep böyle genişleme, büyümeye yönelik bir enerji akışı devrede olacak. Mars ve Uranüs hattı İngiltere üzerinden Afrika’ya uzanıyor. Buralarda yine biraz karışıklıklar tabii ki devreye gireceğe benzer. Amerika Birleşik Devletleri’nin de olduğu Amerika’lar tarafına baktığımız zaman yönetimle ilgili kişilerin, yönetim pozisyonunu tutan kişilerin tarafında hayli stresli, zorlu bir enerji akışı devrede. Burada özellikle Brezilya’nın atak yapması beklenir. Venezuela üzerinden baskı yaratan hatlar geçiyor, Amerika-Venezuela arasındaki gergin etkiler belki devreye girebilir. Arjantin civarında çalkantılı, asi, isyankar bir enerji akışı patlak verebilir. Venüs-Plüton hattının iz düştüğü yerlerden bir tanesi de Avustralya, Endonezya o bölgelerde sismik aktiviteye yönelik bazı etkiler kendini gösterebilir. MÜCADELELİ, ÇEKİŞMELİ DÖNEM Mars’ın tepe noktasıyla çakıştığı yer, Aldebaran’la da hizalanan İngiltere üzerinden geçiyor. İspanya, Lizbon civarı, özellikle Kazablanka civarı dikkat çekiyor. Yeniay hattı Ankara’ya çok yakın iz düşüp Beyrut ve İsrail üzerinden geçiyor, Kahire’ye yakın yani Mısır’a yakın. Dolayısıyla burada ülkemizin de Suriye’ye veya aşağı bölgelere yönelik bazı önemli projeleri harekete geçirilebilir. Türkiye’mizin daha doğusu, özellikle Irak üzerinden geçen mücadeleli hatlar var. Kızıldeniz üzerinden de hatlar geçiyor. Sudan, Etiyopya bu bölgeye doğru uzanıyor, genişleme enerjisi. İran üzerinden de geçiyor. Aslında bu çekişmeli, mücadeleli, ego çekişmelerine açık enerji, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan bölgelerine de yakın bir geçiş yapıyor. ULUSLARARASI GERİLİM OLABİLİR! Yeniay esnasında aksiyon ve savaş gezegeni Mars, savaş becerisi ile ilişkilendirilen Aldebaran yıldızıyla birleşiyor olduğu için, yine askeri konular açısından önemli ve özellikle ABD astroloji haritasını tetikleyen etkileri olduğu için, o bölgede belki kışkırtıcı, iç gerginliği tetikleyen enerjileri de beraberine getirebilir. Ya da ABD’nin diğer ülkelerle ilişkileri gerilebilir. İran ile ilişkilerin yeniden gerginleştiği bu süreçte sert ve şiddetli olaylar, saldırılar görülebilir. TÜRKİYE 14 Temmuz’da Yengeç burcunda gerçekleşecek olan yeniay, Türkiye için bazı fırsatları da beraberinde getirecek. Zira yeniay haritası Türkiye için, Ankara’ya göre çizdirildiğinde yüksek bir potansiyeli beraberinde getiriyor. Dış ülkeler nezdindeki imajımız ve yönetici figürlerinin kendini ifade etmesi açısından, geleceğe yönelik önemli girişimler açısından bu yeniay civarındaki günler kullanılabilir. Diğer ülkelerle ilişkiler ve kendimizi daha güçlü ifade etme babında olumlu bazı fırsatlar yakalayabilir ve uluslararası arenadaki yerimizi daha iyi bir statüye taşımak anlamında da olumlu gelişmeler bekleyebiliriz. Jüpiter’in para hanesine geçişiyle beraber en azından para girdisi, yabancılardan para konusunda bazı destekler devrede olacak. Yakın komşularla ilişkiler alanında da pozitif yönde gelişmeler olabilir. Özellikle bu 14 Temmuz’daki yeniay civarındaki günlerde komşu devletlerle ikili ilişkiler sayesinde para kazanma şansı veya bazı olumlu yönde gelişmeler yakalanabilir. Öte yandan, perde arkası işlerle ilgili temalar tabii devam ediyor olacak. BAZI RİSKLER DE VAR! Ankara merkezli haritada Türkiye için baktığımızda, Satürn’ün düşman evine denk düşmesi Koç burcunda ve Yeniay’ın Satürn’le dik açısı uzaklaşan açı da olsa diğer ülkelerle ikili ilişkilerimizde agresyona işaret edebilir. 14 derece Koç’a düşen Satürn aynı zamanda ABD astroloji haritasındaki Satürn derecesini de tetiklediği için bu Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizi de bozan, stres getiren bir hal halini alabilir. Enteresan zamanlar ama Türkiye’miz için bazı fırsatların da devreye girebileceği zamanlardayız. Haftanın günlere göre değerlendirmesi 13 Temmuz Pazartesi günü ailevi, ulusal konular ön plana çıkıyor. İlişkiler açısından güne verimli başlıyoruz. Ama öğle sonrası türbülanslı gözüküyor. Parasal konularda piyasada bazı çalkantılar da devreye girebilir. Kişisel bakımla ilgili konularda yenilikler denemek için hiç de uygun bir zaman diliminde değiliz. 14 Temmuz Salı günü 12:43’te Yengeç burcunun 21 derecesinde bir Yeniay meydana geliyor. Bu yeniay Castor yıldızıyla birleşiyor. Dolayısıyla ilham almak ve bir şeyleri yazmak, anlatmak yoluyla ifade etmek açısından güçlü bir enerji devreye giriyor. Ailevi konular, ulusal konular, duygusal konular ön plana çıkıyor. 15 Temmuz Çarşamba gününün ilk yarısında stresli bir enerji akışı devrede olabilir. Günün ikinci yarısında ise daha dengeli bir akış var. Uranüs ve Neptün’ün altmışlık uyumlu nadir açısı bugün kesinleşiyor. Dolayısıyla, kolektif enerjinin ve evrensel temaların çok güçlü bir şekilde kendini göstereceği bir zaman dilimindeyiz. Yaratıcı, yeni fikirlerle ortaya çıkabiliriz. Daha evvel göremediğimiz bazı şeyleri görme şansı yakalayabiliriz. 16 Temmuz Perşembe günü boyunca Ay boşlukta (açısız) ilerlediği için bir şeyleri netleştirmek yine kolay olmayacak. Ay’ın sıkça boşlukta kaldığı bir dönemden geçmekteyiz ve özellikle bugün, genel anlamda para piyasaları anlamında da birtakım şeylerin netleşmesi zorlu olabilir. 17 Temmuz Cuma günü finansal konularda piyasada türbülanslara açık gözüküyor. Bugün özellikle borsalar, para piyasalarına pür dikkat etmek gerekir. Beklenmedik durum ve yön değişiklikleri zarara sokabilir, farkında olalım. Kişisel bakım ve alışverişler için de uygun bir zaman diliminde değiliz. 18 Temmuz Cumartesi günü ağır hareket eden gezegenlerin nadir olumlu açıları devrede olacak fırsatlara açık olacağız. Sezgisel ve ilham almaya yönelik enerjiler de aktif. Güçlü, yeni fikirlerle ortaya çıkmak, topluma dair bazı fikirleri paylaşmak ve yine kolektif enerjiyi yükseltecek işlere girişmek açısından bugünü kullanabiliriz. 19 Temmuz Pazar gününün ilk yarısında yapacağımız işlerde rahat ilerleyebiliriz. Mars-Satürn altmışlığının dayanıklılığı destekleyen, güç ve efor gerektiren işlerde de performansı arttıran güzel enerjisi gün boyunca çok etkili olacak. Bilgi paylaşmak, cesaretimizi ortaya koymak ve yeni ve yaratıcı projeler ortaya koymak için çok uygun bir zaman dilimindeyiz.