CHP’den istifa eden Özgür Özel’in liderliğinde “Yeni Parti” kuruldu. Türk siyasetine ve tüm ülkeye hayırlı olsun. Aynı gün 91 milletvekili Yani Parti’de görev almak için CHP’den istifa etti. Böylece, Butlan CHP’si Meclis’te 44 sandalye ile 5’inci sıraya düştü: 1) AKP (277milletvekili) 2) YENİ PARTİ (muhtemel rakamı 91 milletvekili) 3) DEM Parti (56 milletvekili) 4) MHP (46 milletvekili) 5) CHP (44 milletvekili) ★★★ Bugün halkın büyük çoğunluğu “Kılıçdaroğlu’nun adını bile duymak istemiyor”... Koskoca CHP, onun yönetiminde bir dönem sonra “Tabela partisi” haline dönüşürse hiç şaşırmamak lâzım... Yeni Parti, iktidar kanadını çok rahatsız etmişe benziyor. Çünkü Saray’ın anlı şanlı yazarları daha şimdiden Özgür Özel’i “Bir bölen” ilan etti. Neymiş? Özgür Özel, CHP’yi bölmüş! İnsafınız kurusun! Başka ne yapabilirdi Özgür Özel? Ülkede hukuk işlemedi. İtirazların sonuçlanması başka baharlara kaldı. Yargı eliyle CHP’yi Kılıçdaroğlu’na teslim etmekle kalmadılar. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel ve arkadaşlarını yine yargı yoluyla nefessiz bıraktılar! ★★★ Bu durumda ne yapabilirdi Özel ve ekibi? Kasap bıçağına boyunlarını uzatan kurbanlık koyunlar gibi mi olsalardı? İktidara gelmek gibi bir düşüncesi olmayan Butlan Başkan Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinde kalıp onlar da iktidara hizmet mi etselerdi? O zaman, milyonlarca vatandaşın yana yakıla şikâyet ettiği bu mevcut düzen 2033 yılına kadar devam edecekti. Özgür Özel ve arkadaşları şimdi ülkede yeni umutlar, yeni açılımlar vaat ederek, yepyeni bir heyecan yarattılar. Yolları açık olsun. ★★★ Yeni Parti daha kurulmadan önce yapılan anketlerde bile yüzde 35 oy oranıyla birinci parti çıktı. Bundan endişe duyan Saray’ın bir kalemşoru “Özgür Özel CHP içinden yetişen, CHP Genel Başkanlığı gibi önemli bir görevi yapan liderdi. Ama artık CHP’nin bölen adamı olarak yerini alacak!” diye yazdı. Saray yazarının bu cümleleri, aslında Özgür Özel’in Yeni Parti kurmakla en doğru işi yaptığını gösteriyor. AKP, Kılıçdaroğlu’nun yönettiği CHP’yi parmağında oynatmaya devam edecek. Fakat. Yeni Parti bundan böyle iktidarın en güçlü rakibi olacak! Özgür Özel ve arkadaşlarının, önlerine çıkacak her engelle, hazırlanacak her siyasi tuzakla mücadeleye hazır olması gerekiyor! Türkiye’yi kuşatan “Borç ve faiz felâketi!” “Bu ülkenin kaynakları üretime, istihdama, halkın refahına değil, borç ve faiz düzenine aktarılıyor. Bu para halkın alın teridir! İnsanlarımıza yazık oluyor!” Bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söylendi. Türkiye’nin içinde bulunduğun ekonomik tablonun en hazin göstergelerinden biri olan “Borç ve faiz felâketi”ni Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko dile getirdi. Kanko’nun hesaplamasına göre bu yılın sadece ilk 6 ayında Hazine’nin faize ödediği para: “1 TRİLYON 464 MİLYAR LİRA” Bu muazzam para halkın alın terinden, emeğinden ve ödediği ağır vergilerden oluşuyor. Muhip Kanko’nun hesaplamasına göre “Bu parayla 25 Avrasya Tüneli” veya 25 Osmangazi Köprüsü” yapılabilirdi. Milletimiz faize harcanan bu büyük kaynağın karşılığında ne aldı? Artan vergiler, zamlar, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve her geçen gün büyüyen borç yükü! İktidar, halkın kaynaklarını üretime, istihdama ve refaha yönlendirmek yerine borç ve faiz düzenine aktarıyor, faturası milyonlarca vatandaşımıza kesiliyor. SONUÇ: Derin yoksulluk! Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Muhip Kanko “Halk yaşadığı ekonomik yıkımın, yoksulluğun ve hayat pahalılığının hesabını, günü geldiğinde, seçim sandığında soracak” diyor. GÜNÜN SÖZÜ Aç gözlülüğün ve ihtirasın bittiği yerde mutluluk başlar!