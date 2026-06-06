Nasıl böyle hukuksuz bir ülke haline geldik, şaşırıyorum. Ulus olarak çektiğimiz sıkıntıların en önemli sebebi hukuksuzluktur. Özgür Özel ve arkadaşlarının hak aramak için çırpınışlarını gördükçe üzülüyorum. Her yandan kıskaca alınmış durumdalar! Yargı tarafsız değilse derdinizi kime anlatacaksınız? “Butlan kararı” için tanıdığım tüm hukukçular, bunun hukukla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladılar. Yüksek Seçim Kurulu bile yasaların kendisine verdiği gücü âdeta inkâr etti ve “Yetkisiz” olduğunu açıklayıp topu taca attı. ★★★ Koskoca CHP, Kemal Kılıçdaroğlu’nun hırsının kurbanı oluyor. Öyle görünüyor ki, Özgür Özel ve arkadaşları için yeni bir parti kurarak halkın umudunu devam ettirmek şart oldu! Kim aksini iddia ederse etsin bu ihtimalin eninde sonunda gerçekleştiğini göreceğiz! Başka çare görünmüyor! Nitekim bizzat Özgür Özel de, yapılan haksızlıklara, hukuki ve siyasi senaryolara karşı bir tedbir olarak yeni bir partinin hazırda tutulduğunu belirtti. Hatta bir değil, ikinci yedek partinin de oluşabileceği sinyalini verdi. Aslında Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılmak gibi bir niyetleri yok ve mücadelelerini CHP çatısı altında sürdürmek istiyorlar. Fakat... Türkiye’nin iyiliğini istemeyen güçler Özgür Özel ve arkadaşlarını CHP’den kopmaları için âdeta zorluyor. ★★★ ABD’nin Ankara Büyükelçisi (Trump’ın özel temsilcisi) Tom Barrack’ın siyasi ahlâka uymayan sözleri dış güçlerin Türkiye hakkında bir takım çirkin planlar peşinde olduğunun kanıtıdır! Saygısız adam utanmadan “Türkiye’nin demokrasiyle değil, diğer Ortadoğu ülkeleri gibi ‘MONARŞİ’ ile yani ‘SULTANLIK’la yönetilmesinin iyi olacağını” söyleyerek bunu tavsiye etmişti. Türkiye düşmanı olduğunu düşündüğümüz Tom Barrack derhal “İstenmeyen adam” ilan edilip Türkiye’den atılmalıydı. Fakat bizim siyasiler, adamın hadsiz sözlerini duymazdan gelmeyi tercih ettiler! Biz yine konumuza dönelim. Şartlar “Yeni bir parti”nin doğacağını gösteriyor. Peki, böyle bir durumda dengeler nasıl olur? Oylar nasıl paylaşır? (Alttaki yazıda) Özel’in yeni partisi birinci... Özgür Özel ve arkadaşları yeniş bir parti kurarlarsa çok şeylerin değişeceği kesin! Kamuoyu araştırmaları da bunu net olarak gösteriyor. Örneğin, son anketlerden biri GÜNDEMAR Araştırma Şirketi’ne ait... 24 Mayıs ile 27 Mayıs 2026 günleri arasında 60 ilde 2275 kişiyle gerçekleştirilen anket “Mutlak butlan” kararı sonrası seçmen davranışları hakkında ciddi bir fikir veriyor. Seçmene, “CHP’nin başında Kılıçdaroğlu’nun kalması, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yeni bir parti kurması halinde hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuçlar şöyle: 1) Özgür Özel’in YENİ PARTİSI yüzde 35.65. 2) AKP yüzde 28.79. 3) DEM Parti yüzde 7.32. 4) Kılıçdaroğlu’nun CHP’si yüzde 5.61. 5) Zafer Partisi yüzde 4.66. 6) İYİ Parti yüzde 4.42. 7) Anahtar Parti yüzde 3.11. 8) Yeniden Refah Partisi yüzde 2.44. 9) Diğerleri (toplam) yüzde 8. Yüzde 7’lik seçim barajını aşamayıp CHP’yi Meclis dışında bırakacak Kılıçdaroğlu eseriyle iftihar eder mi? İranlılar’ın elindeki 3 esir! İranlılar savaşta 3 askeri esir almışlar. Komutan, korkudan titreyen adamlara “Size birer soru soracağım, bilen ölümden kurtulacak” demiş ve Amerikalı zenci askere sormuş: “Titanik kaç yılında battı?” “1912 yılında” demiş asker ve kurtulmuş. Komutan bu defa ikinci Amerikalı’ya sormuş: “Batan Titanik’te kaç yolcu öldü?” “1050 kişi” demiş adam ve o da kurtulmuş. Komutan, İsrailli askere dönmüş: “Sıra sende lan” demiş “Titanik’te ölenlerin isimlerini say bakalım!” GÜNÜN SÖZÜ Allah insana hayatı satmamış “Kullan” diye emaneten vermiştir!