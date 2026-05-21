Konuya hiç dolandırmadan, hemen gireceğim... Haluk Levent’in dün yoğun bakıma alındığını duyunca içime inanılmaz bir üzüntü çöktü. Yakın çevresi, onun bir süredir sağlık problemleri yaşadığını biliyordu. Ancak Haluk Levent, bu süreci dışarıya yansıtmamak, hele de medyanın gündemine kendi dertleriyle gelmemek için olağanüstü bir özen gösterdi.

Hem sanat faaliyetlerine devam eden hem de sivil toplum örgütlerinde ve AHBAP'ta etkili şekilde faaliyet gösteren bu adam, binlerce insanın imdadına koşup yüzlerce hayatı omuzlarken kendi yükünü tek başına taşımak istedi. Bizler, onu canıgönülden sevenler, içten içe bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorduk Ta ki dün, sahne aldığı konser sırasında aniden mide kanaması geçirdiği ve acilen yoğun bakıma alındığı haberi telefonuma düşene kadar...

İLK GÜZEL HABER

Neyse ki az önce iyi haber geldi. Edindiğim bilgilere göre, Haluk Levent yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı ve sağlık durumu da şimdi daha iyi. Kısa süre içinde de taburcu olması bekleniyor.

ZORLU TEMPONUN BEDELİ

Yine edindiğim bilgilere göre; kendisi çok uzun süredir, inanılmaz stresli işlerde ve çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Sürekli toplantılara katılıyor, her gün onlarca insanla iletişim ve trafik halinde koşturuyor. Maalesef bu zorlu yaşam tarzı, en çok da kendi sağlığını etkiliyor. Umuyorum ki bu süreç onun için bir uyarı olur ve bundan sonra kendi sağlığını da ihmal etmez.