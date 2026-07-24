Bize koyunlaşmış başka bir halk lazım diye düşünenler kaybetti, “bize bizim halkımız yeter” diyenler kazandı. Halk meydanlarda “Özgür Özel’den yeni bir lider” yarattı. Özgür Özel’in “Yeni Partisi” yola çıktı. Yolunuz açık olsun! ★★★ Partiye butlan gönderip ve sonra da “baba evinden ayrılma” sinsi, kurnaz, tuzak telkinler çok tutarsız kaldı. Firavun dönemi benzeri bir yaklaşımla partisi hakız-hukuksuz işgal edilip içine bölünme sokulduğu için; “Biz siyasette gömlek çıkartmıyoruz ülkenin yarınları için ateşten gömleği birlikte giyiyoruz” diyenlere halk sarılıyor, Yolunuz açık olsun! ★★★ Türkiye’de halkın yüzde 70’i aşan çoğunluğu; “kulluk bilincinden çıktı yurttaşlık bilincine” taşınıp geldi. Demokrasi tarihimizin 250 yılında ancak olgunlaşmış bu seçkin bilinç, ayağa kalktığı için bir yeni lideri hapse atınca öbür yeni lider nöbeti devir aldı. Öbürünü de susturursan bir diğerini halk hemen bulup meydana çağırıyor. Yolunuz açık olsun! ★★★ Yasama, yürütme, adalet, basın, ordu, polis, vali, müftü, din, diyanet, sermaye, holding, devletin tüm güçlerini tek elde toplayan bir haddini ve halkının dipte derindeki cevherini bilmezlik; “yurttaşları yönetilecek davar sürüleri” olarak görürse; toplum da yeni bir lider bulur, ona sarılır ve “daha kurulmadan yeni partiyi ana muhalefet gücünde” yaratır. İşte yaratıyor. Yolunuz açık olsun! ★★★ Yeni liderin, partisini “CHP modeli ile mi, DP, ANAP, DYP, AKP modeli ile mi kurup kurmayacağı” önemli değil. İktidara geldiğinde Cumhurbaşkanı olan, Başbakan olan, Milletvekili olan, Belediye Başkanı olanların, “bir yandan dini istismar edip, halkı Allah’la aldatarak” yakınını ve hısım akrabasını torpille, iltimasla, ahlaksızca kayırıp devlet kadrolarına dolduran ve yandaş iş adamını ihale paylaştırmalarıyla devletten besleyip zenginleştirerek kendisi de zenginleşen ve en acısı “fırsat eşitliğinin başını vurarak ülkeyi her alanda verimsizlik batağına saplayan” bu çürümüşlüğü nasıl yok edip, sıfırlayacağı önemli! Yolunuz açık olsun! ★★★ Bu ülkenin insanları olarak “biz bölünmeden her şeyin en iyisini yaparız” ve Avrupa’ya, Amerika’ya, Çin’e karşı aşağılık kompleksine girmeyiz, duygusuna gelebilmek için “mahkemelerimizde çoban vatandaş suç işlediğinde yargılanıyorsa Cumhurbaşkanının da suç işlediğinde yargılandığını” görmeliyiz. Yolunuz açık olsun! ★★★ Yeni lider ve yeni kadrosu; “eski çürümüş siyaset anlayışı artık geride kaldı” diyor. Bu cümlesiyle; bugünkü siyasetin devleti soymak için yarattığı rüşvet çarkı; “ahlaksız politikacı-ahlaksız bürokrat-ahlaksız yandaş iş adamı” kemiğini kırma sözü vermiş oluyor. Yolunuz açık olsun! ★★★ Yeni lider, “eski çürümüş siyaset anlayışı artık geride kaldı” diyor. Meclis’teki 592 milletvekilinden (8 sandalye boş) 450’si aynı zamanda her ay başı hem milletvekili ve hem emekli vekil maaşı toplamı 511 bin TL alabilirken net asgari ücret: 28 bin 75 TL, en az emekli aylığı: 23 bin 532 TL, muhtaç yaşlı aylığı: 7 bin 225 TL de kalıyorsa yeni lider; “bu ahlaksızca uçurumu kazıyıp kaldırma sözü” veriyor demektir. Yolunuz açık olsun! ★★★ Yeni lider, “eski çürümüş siyaset anlayışı geride kaldı” diyorsa; sadece 2 yıl milletvekilliği yapmış birinin emekli olabilmesine karşılık; işçiler ile memurların 20 yılda, çiftçiler ile esnafların 25 yılda emekli sayılabilmelerinin vicdana, hukuka, ahlaka sığmaz uçurumu kaldırmayı söz vermiş sayılır. Yolunuz açık olsun. ★★★ Yeni lider, kendisini desteğe gelmiş meydanlarda toplanan silme kalabalığa; “Bana oy verdiniz diye benden hukuka, ahlaka, ölçülere, bütçeye, yasalara aykırı hiçbir şey istemeyeceksiniz. Bana oy verdiniz diye oğlunuzu, kızınızı, akrabanızı devlete yerleştirecek torpil de istemeyeceksiniz. Bana oy verdiniz diye benden imar affı, öğrenci affı, kara para aklama affı, verimliliği olmayan devlet teşviki ve devlet bankasını birlik olup soyma talep etmeyeceksiniz. Çünkü vermeyeceğim. Soydurmayacağım. Çalmayacağım. Çaldırmayacağım. Ben sizin kanunlara uyan, ahlaklı, çalışkan, namuslu, işini şerefi sayan, emeği en yüce değer yapan insanlar olmanızı istiyorum” diyecek mi? Demesi bekleniyor! Liderin, halk dalkavuğu olmadan, halkın 3 adım önünde yürümesi gerekiyor. Yolunuz açık olsun! Başı örtülü bacım ayrımı! Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin tayt giyerek bisiklet süren görüntüleri Meclis’te kavga konusu oldu. Aynı günün gecesinde Cumhurbaşkanı, valiyi görevden alıp merkeze çekme kararını verdi. Ardahan Valisi, “tayt giydiği için mi, yoksa iktidar partisi AKP’ye bir zihniyet kusuru kabahati işlediği için mi ya da bir kamu zararı yarattığı için mi” görevden alındı, açıklanmadı. Valinin başı türbanlı eşi Esengül Çiçekli de İstanbul Vali Yardımcılığına sürüldü. Aynı hafta içinde yine başı türbanlı AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın müteahhitlik şirketine devlet bankası Ziraat’e bağlı bir şirketin hizmet binası yapımı, 3 milyar 777 milyon TL karşılığı verildi.