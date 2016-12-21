Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL gün boyu 3.50 seviyelerinde seyretti.

Dolar/TL saat 17:08’de 3.5070/3.5080 TL seviyelerinde seyrediyordu. Aynı saatlerde euro ise 3.6636/3.6656 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 128 TL’den, çeyrek altın 212 TL’den, yarım altın 424 TL’den, tam altın ise 839 TL’den alıcısını bulacak. Merkez Bankası dün faizleri sabit bırakmıştı.

Dolar, Trump yönetiminde ABD’de faizlerin öngörülenden daha hızlı yükseleceği beklentisiyle euro karşısında 14 yılın zirvesine yakın seyrediyor. Euro, sene sonu tatilleri öncesinde hacimleri daralan piyasada dün 1.0352’ye kadar gerileyerek Ocak 2003’ten bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün 1.0413 dolardan işlem görüyor.

14 YILIN ZİRVELERİNE YAKIN

Eurodaki değer kaybı dolar endeksinin 14 yılın zirvelerine yakına seyretmesini sağlıyor. Dolar endeksi vergi indirimleri, kamu harcamasında artışları ve ithal ürünlere gümrük vergisi getirmeyi vaad eden Trump’ın başkan seçilmesinden bu yana yüzde 5.8 değer kazandı.

Genişlemeci maliye politikalarının ABD’de büyümeyi, enflasyonu ve faizleri yükselteceği beklentisi yatırımcıların ABD varlıklarına yönelmesine yol açıyor.