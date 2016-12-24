11 yıl önce kaldırılan Atatürk heykeli kayıp

Heykeltıraş Metin Yurdanur, Cumhuriyet’in 75. yılında bir Atatürk Anıtı yaptı. Eser, 1998’de Rize Valiliği bahçesine yerleştirildi. 2005’te otopark inşaatı için yerinden sökülen anıtın kayıp olduğu ortaya çıktı

Heykeltıraş Metin Yurdanur, Cumhuriyet’in 75. yılında bir Atatürk Anıtı yaptı. Eser, 1998’de Rize Valiliği bahçesine yerleştirildi. 2005’te otopark inşaatı için yerinden sökülen anıtın kayıp olduğu ortaya çıktı

Heykeltıraş Metin Yurdanur, Cumhuriyet'in 75. yılında bir Atatürk Anıtı yaptı. Eser, 1998'de Rize Valiliği bahçesine yerleştirildi. 2005'te otopark inşaatı için yerinden sökülen anıtın kayıp olduğu ortaya çıktı

Kent meydanındaki Atatürk heykelinin sökülüp kamyona yüklendiği Rize'de bir başka Atatürk Anıtı'nın da kayıp olduğu ortaya çıktı.

AKP'li Rize Belediyesi, önceki gün meydan yenileme çalışması gerekçesiyle Atatürk heykelini söktü. Heykel dün valilik önüne yerleştirildi. Bu durum büyük tepki topladı. Rize Valiliği önünde daha önce bulunan Atatürk heykelinin akıbeti ise tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

OTOPARK GEREKÇE OLDU

Rize Valiliği'nin talebi üzerine tören alanına 1998 yılında heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından ‘Cumhuriyet'in 75. Yılı Anıtı' yapılmıştı. Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamaları kapsamında açılışı yapılan anıtta, Ulu Önder Atatürk ve ellerinde bayrak ve meşale taşıyan iki genç yer alıyordu. Ancak 2004-2005 arasında otopark yapımı için sökülen anıt kayboldu.

VALİLİK DE BİLMİYOR

Mimarlar Odası Rize Temsilcisi Mustafa Mahmutoğlu konuyla ilgili Rize Valiliği, belediye ve ilgili kurumlarda araştırma yaptıklarını ancak kimsenin anıttan haberi olmadığını söyledi. Mahmutoğlu, “Anıtı kimin kaldırdığını bilmiyoruz” dedi. Yurdanur ise resmi yazıyla Rize Valiliği'ne başvurarak anıtın akıbetini soracağını söyledi.

İŞTE O HEYKEL