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11 yıl önce kaldırılan Atatürk heykeli kayıp

Heykeltıraş Metin Yurdanur, Cumhuriyet’in 75. yılında bir Atatürk Anıtı yaptı. Eser, 1998’de Rize Valiliği bahçesine yerleştirildi. 2005’te otopark inşaatı için yerinden sökülen anıtın kayıp olduğu ortaya çıktı
Hande ZEYREK
06:2024 Aralık 2016
Gündem
11 yıl önce kaldırılan Atatürk heykeli kayıp
Heykeltıraş Metin Yurdanur, Cumhuriyet’in 75. yılında bir Atatürk Anıtı yaptı. Eser, 1998’de Rize Valiliği bahçesine yerleştirildi. 2005’te otopark inşaatı için yerinden sökülen anıtın kayıp olduğu ortaya çıktı

Heykeltıraş Metin Yurdanur, Cumhuriyet'in 75. yılında bir Atatürk Anıtı yaptı. Eser, 1998'de Rize Valiliği bahçesine yerleştirildi. 2005'te otopark inşaatı için yerinden sökülen anıtın kayıp olduğu ortaya çıktı

Kent meydanındaki Atatürk heykelinin sökülüp kamyona yüklendiği Rize'de bir başka Atatürk Anıtı'nın da kayıp olduğu ortaya çıktı.
AKP'li Rize Belediyesi, önceki gün meydan yenileme çalışması gerekçesiyle Atatürk heykelini söktü. Heykel dün valilik önüne yerleştirildi. Bu durum büyük tepki topladı. Rize Valiliği önünde daha önce bulunan Atatürk heykelinin akıbeti ise tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

MEYDANDAN ALINDI, BURAYA KONULDU Önceki gün 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan sökülen heykel, valilik önündeki tören alanına yerleştirildi.

MEYDANDAN ALINDI, BURAYA KONULDU
Önceki gün 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan sökülen heykel, valilik önündeki tören alanına yerleştirildi.

OTOPARK GEREKÇE OLDU

Rize Valiliği'nin talebi üzerine tören alanına 1998 yılında heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından ‘Cumhuriyet'in 75. Yılı Anıtı' yapılmıştı. Cumhuriyet'in 75. yılı kutlamaları kapsamında açılışı yapılan anıtta, Ulu Önder Atatürk ve ellerinde bayrak ve meşale taşıyan iki genç yer alıyordu. Ancak 2004-2005 arasında otopark yapımı için sökülen anıt kayboldu.

BU GÖRÜNTÜ BÜYÜK İNFİAL YARATTI 33 yıldır bulunduğu yerden sökülen Atatürk heykelinin kamyona yüklenip götürüldüğü anın görüntüsü büyük tepki topladı.

BU GÖRÜNTÜ BÜYÜK İNFİAL YARATTI
33 yıldır bulunduğu yerden sökülen Atatürk heykelinin kamyona yüklenip götürüldüğü anın görüntüsü büyük tepki topladı.

VALİLİK DE BİLMİYOR

Mimarlar Odası Rize Temsilcisi Mustafa Mahmutoğlu konuyla ilgili Rize Valiliği, belediye ve ilgili kurumlarda araştırma yaptıklarını ancak kimsenin anıttan haberi olmadığını söyledi. Mahmutoğlu, “Anıtı kimin kaldırdığını bilmiyoruz” dedi. Yurdanur ise resmi yazıyla Rize Valiliği'ne başvurarak anıtın akıbetini soracağını söyledi.

İŞTE O HEYKEL

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NEREDE OLDUĞUNU BİLEN KİMSE YOK Bu heykel, 1998 yılında heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapıldı. 6 metrelik heykel, otopark inşaatı için kaldırıldı. Şimdi heykelin nerede olduğunu kimse bilmiyor.

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