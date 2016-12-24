Suriyelilerin lokantasından kedi eti çıktı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin işlettiği bir lokantada kedi eti ele geçirildi. Ele geçirelen et imha edildi. 'Lokanta' kapatıldı, Suriyeli 4 işletmeciye de cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin işlettiği bir lokantada kedi eti ele geçirildi. Ele geçirelen et imha edildi. 'Lokanta' kapatıldı, Suriyeli 4 işletmeciye de cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde Suriyelilerin işlettiği lokantada kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilo et ele geçirildi. Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işyerlerine yönelik denetim yaptı.

Süleyman Şah Konaklama Tesisleri yakınında bulunan Suriyelilerin işlettiği bir lokantada denetim yapan ekipler, plastik kaplar içerisinde kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilo kokmuş et ele geçirildi. Denetimlerinde ilk kez kedi eti ele geçiren ekipler şaşırırken, etlere imha edilmek üzere el konuldu.

Kedi eti bulunan baraka şeklindeki lokanta ise Kaymakamlık kararıyla bölgeden kaldırıldı. Lokantayı işleten Suriye uyruklu 4 kişiye ise cezai işlem uygulandı. (DHA)