Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriyelilerin lokantasından kedi eti çıktı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin işlettiği bir lokantada kedi eti ele geçirildi. Ele geçirelen et imha edildi. 'Lokanta' kapatıldı, Suriyeli 4 işletmeciye de cezai işlem uygulandı.
12:3524 Aralık 2016
Gündem
Suriyelilerin lokantasından kedi eti çıktı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyelilerin işlettiği bir lokantada kedi eti ele geçirildi. Ele geçirelen et imha edildi. 'Lokanta' kapatıldı, Suriyeli 4 işletmeciye de cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde Suriyelilerin işlettiği lokantada kedi eti ile kaçak kesilmiş 400 kilo et ele geçirildi. Akçakale Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri işyerlerine yönelik denetim yaptı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Süleyman Şah Konaklama Tesisleri yakınında bulunan Suriyelilerin işlettiği bir lokantada denetim yapan ekipler, plastik kaplar içerisinde kedi eti, deri ve ayakları ile kaçak kesilmiş 400 kilo kokmuş et ele geçirildi. Denetimlerinde ilk kez kedi eti ele geçiren ekipler şaşırırken, etlere imha edilmek üzere el konuldu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kedi eti bulunan baraka şeklindeki lokanta ise Kaymakamlık kararıyla bölgeden kaldırıldı. Lokantayı işleten Suriye uyruklu 4 kişiye ise cezai işlem uygulandı. (DHA)

İLGİLİ HABERLokantanın duvarı yemek yiyenlerin üzerine çöktüLokantanın duvarı yemek yiyenlerin üzerine çöktü
Son güncelleme: 12:5824.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar