Dikkat! Yılbaşında karanlıkta kalmayın

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçede, 30 Aralık Cuma ve 31 Aralık Cumartesi günleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı belirtildi.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, Esenyurt’ta, Orhan Gazi Mahallesi Isıso Caddesi, 11.Yol ve 12. Yol sokakları ve civarında, 30 Aralık 23.30 ile 31 Aralık 08.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. İlçede ayrıca, Akevler Mahallesi 1015., 1063., 1068 sokaklar ve civarı 31 Aralık’ta 00.01-06.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Zeytinburnu’nda 31 Aralık’ta Maltepe Mahallesi Cebe Ali Bey sokak ve civarı 09.00-12.00, Topkapı ve Davutpaşa caddeleri ve civarı ise 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bahçelievler’de, Yenibosna Merkez Mahallesi Güneşli Yolu Caddesi, Çeşme 3., Ziya Taşkent sokakları ve civarında 31 Aralık’ta 08.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

31 Aralık’ta Güngören’de, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Altay Sokak ve civarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

31 Aralık’ta Silivri’de Fevzipaşa Mahallesi Hakimbey Sokak’ta 10.00-15.00, Beylikdüzü’nde de Adnan Kahveci Mahallesi Paşabahçe ve Kafkas caddelerinde 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kağıthane’de de Yeşilce Mahallesi Barbaros, Halil Rahman ve Ulubaş caddeleri ile Demirbaş, Denizatı, Devir, Dirayet, Dolunay, Donatım, Dumanlı, Sönmezay, Yıldırım sokakları ve civarında 31 Aralık’ta 10.00-15.00 saatleri elektrik kesintisi uygulanacak.