MHP’li vekil Koçdemir’den yeni anayasa çıkışı

MHP'li Kadir Koçdemir partisinin AKP ile beraber Meclis’e getirdiği anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Koçdemir, maddelerde yapılması planlanan değişiklikleri için “Metnin ne kadar sağlam olduğu hakkında fikir veriyor” dedi. Koçdemir'in bu açıklaması TBMM'deki 'yeni anayasa hesabını' karıştırdı.

MHP'li Kadir Koçdemir partisinin AKP ile beraber Meclis’e getirdiği anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Koçdemir, maddelerde yapılması planlanan değişiklikleri için “Metnin ne kadar sağlam olduğu hakkında fikir veriyor” dedi. Koçdemir'in bu açıklaması TBMM'deki 'yeni anayasa hesabını' karıştırdı.

Meclis’te 39 milletvekili bulunan MHP’den yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bir ‘muhalif’ çıkış daha geldi. Geçtiğimiz aylarda; MHP milletvekilleri Yusuf Halaçoğlu, Nuri Okutan ve İsmail Ok'la yeni anayasa paketine ‘hayır diyeceklerini’ açıklamıştı. Partisinden ihraç edilen Gaziantep Bağımsız milletvekili Ümit Özdağ da oylamada ‘hayır’ diyeceğini beyan etmişti. Yani MHP’de AKP’nin anayasa taslağına ‘evet diyebilecek’ 36 isim kalmıştı. Tüm bu gelişmelerin ardından Bursa milletvekili Kadir Koçdemir de pakete ‘muhalif’ olduğunu duyurdu.

Yeni anayasa maddelerinde yapılması planlanan değişiklik için twitter hesabından yorumda bulunan Koçdemir partisinin AKP ile beraber Meclis'e getirdiği anayasa değişikliğine tepki gösterdi. Koçdemir, maddelerde yapılması planlanan değişiklikleri için “Metnin ne kadar sağlam olduğu hakkında fikir veriyor” dedi. Koçdemir'in Twitter'da paylaştığı mesaj şöyle: “Daha maddelerine geçilmeden, gelen değişiklik haberleri anayasa teklifi metninin ne kadar sağlam olduğu hakkında bir fikir vermektedir.” Koçdemir, daha sonra kendisine “O zaman buna müsade etmeyin” diyen bir kullanıcının da mesajını paylaştı.

EN AZ 14 MHP’Lİ VEKİLİN OYUNA İHTİYAÇ VAR

AKP’nin Meclis’te 317, MHP’nin ise 39 milletvekili bulunuyor. Taslağın 330 oyla referanduma götürülebilmesi için (Meclis Başkanı’nın oy kullanamadığı ve AKP’nin firesiz ‘evet dediği’ düşünülürse ) en az 14 MHP’li vekilin oylamada ‘evet’ demesi gerekiyor.

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