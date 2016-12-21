Satırlı soyguncu, yakalandı

Konya'da elindeki satırla girdiği marketin kasasından 750 lirayı alıp kaçtığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki Fatih Ö., tutuklandı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da elindeki satırla girdiği marketin kasasından 750 lirayı alıp kaçtığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 28 yaşındaki Fatih Ö., tutuklandı. Olay anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Pazar günü saat 20.45 sıralarında merkez Meram İlçesi Mehmet Vehbi Mahallesi Taşcami Uzun Harmanlar Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi.

Elindeki satırla markete giren bir kişi, kasiyerleri ölümle tehdit ederek kasada bulunan 750 lirayı alıp kayıplara karıştı. Bu anlar ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Durum polise bildirilmesi üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, işyeri ve çevredeki 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Polis, yaptığı inceleme sonrası şüphelinin aynı mahallede oturan ve hırsızlık suçundan kaydı bulunan Fatih Ö. olduğunu tespit etti. Evinde gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA