Beli kırılan öğrenciye tecavüz etti

İstanbul'da yaşanan akıl almaz olayda, üniversite öğrencisi A.Ç.’yi cami duvarından avluya atan saldırgan, düştüğü için beli kırılan genç kıza tecavüz etti. A.Ç.’nin telefonuyla kaçan şüphelinin yakalanası için polis 400 kamera inceledi. Moğolistanlı olduğu belirlenen saldırgan yakalandı.

İstanbul'da yaşanan akıl almaz olayda, üniversite öğrencisi A.Ç.’yi cami duvarından avluya atan saldırgan, düştüğü için beli kırılan genç kıza tecavüz etti. A.Ç.’nin telefonuyla kaçan şüphelinin yakalanası için polis 400 kamera inceledi. Moğolistanlı olduğu belirlenen saldırgan yakalandı.

Tüyler ürperten olay, geçtiğimiz hafta Şişli, Nişantaşı'nda meydana geldi. Almanya'dan Erasmus programı kapsamında Türkiye'ye gelen üniversite öğrencisi A.Ç., Maçka'daki bir kafede arkadaşlarıyla sohbet etti. Genç kız saat 01.00 sıralarında kaldığı yurda gitmek için arkadaşları ile vedalaştı. Genç kız Osman Bey Camisi'nin bulunduğu sokaktan geçerken, tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan genç kızı, 3 metrelik yükseklikten cami bahçesine itti. Yere düşen ve beli kırılan genç kız baygılık geçirdi.

CAMİ AVLUSUNA İTTİ

Cami avlusuna atlayarak bahçeye geçen saldırgan, yerde baygın halde yatan yaralı A.Ç.'yi, sürükleyerek, bahçedeki odunluğa götürdü. Burada genç kıza tecavüz ettiği iddia edilen saldırgan, A.Ç.'nin telefonunu da alarak kaçtı. Bir süre sonra bilinci açılan genç kız, sürünerek, kulübeden çıktı. Yeniden bilinci kaybolan A.Ç.'yi gören bir kişi hemen yardıma koştu. Durum sağlık ekiplerine bildirildi. Genç kız hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

400 KAMERA İNCELENDİ

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, olay yeri ve çevresindeki 400 işyerinden kamera görüntüsü topladı. Kamera kayıtları incelenince şüphelinin genç kızı takip ettiği belirlendi. Kayıtlardan şüphelinin olay sonrası gittiği adrese ulaşıldı. Moğolistan uyruklu Tuvshinbayaz E., olduğu anlaşılan şüpheli, gözaltına alındı. Saldırgan Emniyet'teki ifadesinde polisin cep telefonu sinyalini takip edeceğini düşündüğünü söyledi. Saldırganın bu sebeple, A.Ç.'ye ait gasp edilen telefonu sakladığı dile getirildi. Tecavüzcünün gösterdiği yerde cep telefonu bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan adliyeye sevk edildi.