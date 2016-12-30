AFAD Erzurum'a kar yardımı yaptı

KAR kalınlığının yarım metreyi aştığı, 1446 mahallenin merkezlerle bağlantısının kesildiği ve hava sıcaklığının sıfırın altında 37.7 derece kadar düştüğü Erzurum'a, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından 'kar yardımı' yapıldı.

Müceldili Konağında yapılan 2016 yılının değerlendirme toplantısında, geçen 14 Aralık günü başlayan kar yağışının 3 gün devam ettiği, bu yüzden kar temizleme çalışmalarının geçiktiği yolundaki eleştiriler yanıtlandı. Erzurum'da 14 Ararılık günü başlayan yağış sırasında kent merkezine yarım, kırsal alana ise bir metreye kadar kar yağmış, hava sıcaklığı 19 Aralık günü Tekman'ın Hacıömer Mahallesinde sıfırın altında 37.7 dereceye kadar düşmüştü. Ernzurum kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile eskiden köy statüsünde bulunan 1446 mahallede ulaşım önemli ölçüde aksamıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kar yağışının üç gün devam ettiğini, açılan yolların kısa sürede kapandığını söyledi. Yıllardan beri ilk kez böylesine fazla miktarda kar yağdığına işaret eden Sekmen, ana arterlerin tamamen kardan temizlendiğini, ilçe merkezlerinde ise çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Başkan Sekmen, "Burası kış şehri elbette kar yağacak. Karlar dozerlerle grayderlerle temizlenecek. Kar yağıyor çatılardan kar düşüp araçları pert ediyor. Şehirde yapılan tüm binaların altında otopark olmalı bir de çatılarımız buz tutmayacak sisteme hazır hale getirilmeli. Bu iki şeyi yaparsak Erzurum'da yaşam kolaylaşır. Bu konuda belediye meclisi olarak gerekli kararları alarak uygulayacağız" dedi.

Toplantıya Ak Parti Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz ile birlikte katılan Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir ve alt belediye başkanlarının canla başla çalışmalar yaptığına işaret etti. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikte, sıfırın altında 25-30 derecede, bu kadar çok kar yağmasının belli bir makine kapasite ile kaldırılacağına dikkati çeken Milletvekili Ilıcalı, şunları söyledi:

"Bu kadar fazla karın temizlenmesi zaman alır. Yollar kardan kapandığı için hemen yerden yere vurmaya, gerek yok. Beni göklere çıkarın yaptığımdan dolayı. Benim belediye başkanımı eleştirin, bu beni tatmin etmez. Başkanım eleştiriliyorsa beni övmenizin hiçbir manası yok. Biz burada dava olarak hizmet veriyoruz. Bir hafta içerisinde Erzurum'daki tespitlerim şunlar. Kış şartlarından belediye başkanlarımız bahsetti. Çok masraflarımız arttı. Başkanımızla hemen Başbakanlığı, Başbakan Müsteşarını aradık. Böyle böyle dedik. Anormal bir şart oluşmuştur. Onlarda hemen 'AFAD üzerinden başvurun' dediler. Belediyelerin taleplerini aldık. AFAD'ın elindeki bütçeyi Erzurum'a indirdik. Kalan para içinde Başbakanlık, Maliye Bakanlığı üzerinden ek ödenek gönderecek. Yani çok fazla olmasa da belediyelerimiz o şartlar için bir ilave imkan elde etmişlerdir."

DHA