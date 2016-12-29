Akdamar Adası'na yeni iskele

VAN'ın Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi ile kentin önemli turizm yerlerinden biri olan Akdamar Adası'na özel izinle yeni iskele yapılıyor. Gevaş Belediyesi'nin talebi üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacak iskele, 50 metre uzunluğunda olacak. Belediye Başkanı Sinan Hakan, iskelenin Mart ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Gevaş İlçesi'nde bulunan ve üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesiyle büyük öneme sahip olan Akdamar Adası, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağılıyor. Özellikle yaz aylarında Van'a gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası'nda bulunan 2 iskele yetersiz kalınca Gevaş Belediyesi harekete geçti. Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Akdamar Adası'na yeni iskele yapımı için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına talebi iletti. Bakanlık tarafından da talep uygun görüldü. Akdamar Adası'nın sit alanı olması nedeniyle alınan özel izinle çalışmalara başlandı.

CELİK KAZIK YÖNTEMİYLE YAPILIYOR

Akdamar Adası'nda bulunan ve yetersiz kalan 30 metrelik iskelenin yanına Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapımına başlanan 50 metrelik iskele, göle doğru çelik kazık yöntemiyle yapılıyor. İskelenin yapılacağı yere yük teknesiyle malzemeler getirilerek çelik kazıkların üzerine beton bloklar döşeniyor. Beton blokların üzerinin de ahşap döşeneceği belirtildi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Akdamar Adası'nın yıl boyunca binlerce turisti ağırladığını belirterek şöyle konuştu:

"Sirkülasyon her ne kadar yaz aylarında olsada kış aylarında da turistler burayı görmeye geliyor. Bu yoğunluğa karşı iskele yapısı eksik kalıyordu. Biz bununla ilgili Gevaş Belediyesi olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımıza talepte bulunduk. Buranın turizm potansiyeli de göz önüne alınarak 50 metrelik iskele yapımının kararı çıktı. Burasının sit alanı olması nedeniyle talebimizde ona göre değerlendirildi ve turizm potansiyeli göz önünde bulundurularak karar çıktı. Kışın ortasında olamamıza rağmen güzel bir çalışmayla bu iskele yapılıyor. Şimdiki iskele farklı bir yöntemle gölün derinliğine doğru çelik kazıklarla daha modern yapılıyor. İskele yapımı Mart ayına kadar tamamlanacak" diye konuştu.

DHA