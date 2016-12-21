Akseki Seydişehir yolunda ulaşıma kar engeli

ANTALYA'nın Akseki İlçesi'ne bağlı Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışı, Akseki- Seydişehir karayolunda ulaşımı durma noktasına getirdi.

Akseki ile Konya'nın Seydişehir İlçesi arasındaki karayolu ulaşımının geçiş noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde kar ve tipi etkisini gösterdi. Kar yağışı bölgedeki ulaşımda aksamalara neden oldu. Akseki'den trafik ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermezken, Konya ve Antalya'ya bağlı karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DHA