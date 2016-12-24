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Muş Haberi: Doğu'da kar yağışı başladı

Doğu'da kar yağışı başladı
12:3924 Aralık 2016
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Doğu'da kar yağışı başladı
Doğu'da kar yağışı başladı

BİR süredir Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün kar yağışı yeniden başladı. Kars şehir merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Kar yağışıyla birlikte dondurucu soğukların kalmadığını  belirten yörede oturanlar "Kar, soğuğu kesiyor ve havayı yumuşatıyor" dedi. Bölgede dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı ise sıfırın altında 30.5 derece ile Ağrı'nın Eleşkirt İlçesi oldu. Termometreler yine sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle İlçesi'nde 29.5, Ağrı'da 25.1, Erzurum'un Horasan İlçesi'nde 24.1, Ardahan'da 23.6, Kars'ta 20.7, Iğdır'da 15.9, Muş'ta 14.2, Erzurum'da 12.3 ve Erzincan 3.6 dereyi gösterdi.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağını söyledi. Yağışların öğle saatlerinde Ağrı çevreleri, Kars'ın ve Erzurum'un güney ilçeleri ile Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı ve akşam saatlerinde etkisini azaltarak devam edeceği bildiren uzmanlar, "Bölgemiz genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi beklendiğinden, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" dedi.

DHA

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