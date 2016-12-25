Sebzelerin donmasına sobalı önlem

HAVA sıcaklığının bazı geceler sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Muş'ta sebze halindeki komisyoncular, meyve ve sebzelerin donmaması için kömür sobası ve elektrikli ısıtıcılar kullanıyor. Patateslerin çoğunun dondan çürüdüğünü söyleyen komisyoncu Zeki Saydın, "Bu kadar ağır bir kış uzun zamandır geçirmemiştik. Havalar çok soğuk, ısıtıcılarla donu önlemeye çalışıyoruz" dedi.

Belediye sebze halinde komisyonculuk yapanlar, Akdeniz bölgesinden gelen sebze ve meyveleri muhafaza etmek için büyük özen gösteriyor. Sibirya soğuklarının yaşandığı Doğu'da sebze ve meyvelerin yarısının yolda gelirken TIR ve kamyonların üzerinde donduğunu, geri kalanları dondan korumak için işyerlerinde sürekli kömür sobası ve elektrikli ısıtıcılar yaktıklarını söyleyen komisyonculardan Zeki Saydın şöyle konuştu:

"Uzun bir zamandır böyle soğuk yoktu. Yapımı yeni tamamlanan sebze halinin de henüz kaloriferleri yapılmamış. Ege'den getirdiğimiz ürün bölgeye girer girmez donmaya başlıyor. Gelen malın yarısı daha arabanın üzerinde iken donuyor. Geri kalanlarına da bir bebek gibi ilgi göstererek donmasını önlüyoruz. Havalar çok soğuk, sobalara takviye olarak ısıtıcılarla donu önlemeye çalışıyoruz. TIR ve kamyonlardan malı boşaltan çalışanlar ise her 10 dakikada bir ısınma molası veriyor."

KAPANAN YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI

Doğu Anadolu Bölgesi’nde karla mücadele çalışması ise aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası Kars’ta 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açmak için Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ana yollarda yürüttüğü çalışmayla, İl Özel İdaresi’nin köylere ulaşımını kolaylaştırıyor. Gece-gündüz demeden çalışan ekipler kapalı köy yolu bırakmadı. Birkaç gündür devam eden soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri rotatif yardımı ile ana yollarda yol genişletme çalışmaları sürdürüyor.

DONA KARŞI UYARI

Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceğini duyurdu. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirten yetkililer, don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Dün gece ise en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ağrı'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 15, Muş 10, Iğdır'da 8 ve Erzincan'da ise 5 derece olarak ölçüldü.

DHA