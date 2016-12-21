Tekirdağ'da hafif kar yağışı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ ve yüksek kesimdeki ilçeleri bu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışının etkisi altına girdi.

Bu sabah yağmurla karışık yağmaya başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sürüyor. Trafik ekipleri ise çeşitli kazaların meydana gelmemesi için, Tekirdağ çevre yolu ve şehrin farklı noktalarında önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusun da uyarıda bulundu. Kar yağışı Tekirdağ'ın yüksek kesimdeki Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde etkili oldu. Kent merkezindeki hava sıcaklığı ise eksi 1 derecede bulunuyor.

DHA