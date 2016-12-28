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Denizli Haberi: Yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı

Yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı
21:2728 Aralık 2016
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Yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı
Yolcu midibüsü devrildi: 16 yaralı

DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda yolcu midibüsü devrildi, 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.30 sıralarında Denizli-Çivril Karayolu Yokuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Çivril'den Denizli'ye yolcu taşıyan 47 yaşındaki Ali Kavas yönetimindeki 20 L 2251 plakalı midibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp önce yol kenarındaıki toprak yığınına ardından da ağaçlara çarpıp devrildi. Kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağırılan ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Duygu Akça'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

DHA

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