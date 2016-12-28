Xiaomi’den 4K kayıt yapan aksiyon kamerası

Xiaomi, aksiyon kamera pazarına iddialı bir ürünle giriyor. Xiaomi'nin 4K kayıt yapabilen kamerası GoPro'yu tahtından edebilir mi?

Aksiyon kameralarının her geçen gün artan popülaritesi, firmaların da bu konuda çalışmalarını hızlandırmalarını sağlıyor. Aksiyon kamerası üreticilerinden Xiaomi'de bu ürün gamına yeni bir model dahil edecek.

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4K ÇÖZÜNÜRLÜKTE 60 FPS!

Bu sektördeki en büyük markalardan biri olan GoPro'nun maddi zorluklar içinde oluşunu fırsat bilen Çin merkezli üretici, tam anlamıyla kolları sıvadı. 4K çözünürlüklü çekimler, kullanıcıların en çok isteği özellikler arasında yer alıyor ancak aksiyon kameraları bu çözünürlükte düşük FPS oranlarında çekimler yapabiliyor. Yüksek FPS oranlarında çekimler için ise çözünürlüğün düşürülmesi gerekmekte. Xiaomi ise bu konuda yeni aksiyon kamerası ile rakiplerinin önüne geçmeyi planlıyor. Yeni aksiyon kamerasının 4K çözünürlükte ve 60 FPS oranında videolar çekeceği belirtiliyor. CES 2017 kapsamında tanıtılması bekleniyor.