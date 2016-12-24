Dün SÖZCÜ'nün manşeti, kamyona yatırılmış Atatürk heykeli fotoğrafının üzerindeki “Utanmadınız mı?” başlığıydı…

Utanmadılar!..

Atatürk heykelini söktüler, kamyonun kasasına yatırıp götürdüler…

Ve Recep Bey bu milletten hâlâ beraberlik bekliyor…

Rize Belediyesi'nin meydandan Atatürk heykelini kaldırıp yerine çay bardağı koyma kararı, Atatürk'e yapılacak en büyük hakaretti…

AKP'li Belediye Başkanı ve AKP'li Meclis üyeleri, çay bardağını Atatürk'ten daha önemli görüyorlardı…

Şimdi de 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapma bahanesi…

O zaman milli birlik ve beraberlik olabilir mi?!

* * *

Rize, Milli Mücadele kahramanlarından Mehmet Mataracı'nın memleketidir…

Atatürk'ün Rize'ye gittiğinde kaldığı yer Mataracı köşküydü…

Köşk ve arazisi devlete bağışlandı ve oraya hemen bir imam hatip okulu ile Kuran Kursu konduruldu…

Atatürk heykelinin kaldırılması Mataracılara da hakarettir!..

Milli birlik böyle mi sağlanacak?..

* * *

Recep Bey hem birlik beraberlik istiyor, ham araya laflar sıkıştırıyor…

Her gün televizyonlarda 3-4 posta konuşuyor, sonra maça gidip kaleye şut çekiyor…

Sabah başka yerde, akşam başka yerde…

“Koşan terleyen cumhurbaşkanı olacağım” dediği demek buymuş, sürekli konuşmak…

Önceki gün 151 dev eserin (aşağısı kurtarmıyor) açılışı konuşmasında yine Lozan!..

“Biz hâlâ Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsünü yaşıyoruz” diyor…

1. Dünya Savaşı ve öncesinde Osmanlı'nın aldığı ağır yenilgiler sonucu elden giden toprakları Lozan'a yamıyor…

Kendi iktidarları döneminde Ege'de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edilmesine ise kıllarını kıpırdatmıyorlar…

Sonra?..

Milli beraberlik!..

* * *

Recep Bey'in milli birlik ve beraberlik anlayışı, herkesin AKP ile bir ve beraber olması!..

“Hep birlikte Türkiye olalım” demek, “Hep birlikte AKP olalım” demek!..

“Milli Birlik” demek herkesin AKP'nin kuyruğuna takılması demek!..

Bu konuda en iyi örnek de MHP'dir…

* * *

Atatürk'ü silmeye unutturmaya çalışacaklar…

Lozan'ı “hezimet” olarak gösterecekler…

Atatürkçü demokratlara hakaretler yağdıracaklar…

Sonra birlik beraberlik!..

15 Temmuz Şehitler Anıtı dikilmeyen yer kalmadı…

Rize'de Atatürk heykelinin kaldırıldığı yere çay barağı koyacak bardak kafa, sonunda oraya 15 Temmuz Şehitler Anıtı yapılmasına karar vermiş…

* * *

Peki bu ülkeyi bir darbe teşebbüsüyle yüz yüze getiren kim?..

AKP iktidarı!..

15 Temmuz'da insanlar neden şehit oldu?..

AKP iktidarı ülkeyi darbenin eşiğine getirdiği için!..

Yani hem suçlu hem güçlü!..

Hem kel hem fodul!..

İktidar bütün bunlara kendisinin sebep olduğunu unutturmak için her yere 15 Temmuz Şehitler anıtı dikiyor…

Atatürk heykelinin kamyona yükleyip götürenler de hiç utanmıyor!..

Al sana Milli Birlik!!!

Neşeli Halep!..

Tabii biz TV kanallarının verdiği görüntüleri izliyoruz…

Bombalanmış binalar, enkaz haline gelmiş bir Halep!..

Ne ekmek var, ne su, güzelim Halep mahvolmuş…

Bu manzaraları görüp de Recep Bey gibi “Aaahh” çekip de dertlenmemek mümkün mü?..

Fakat sonra bir baktık, Halep'te yeni yıl kutlamaları için ışıklı süslemeler yapmışlar, insanlar sokaklarda eğleniyorlar…

Meğer bombalanan yerler Halep'in tamamı değilmiş, yani şehir yerle bir edilmemiş…

Bombalanan yerler muhaliflerin elindeki Halep'in doğu bölgesiymiş…

Rejim elindeki Batı Halep'te ise insanlar refah içinde eğleniyor, neşe içinde yılbaşı kutlamalarına hazırlanıyor…

“Aahh” çekilsin de, bu durum da görülsün!..