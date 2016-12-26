Niçin tek Mehmetçik!

Keskin gözlem. Doğru tespit: Amerikalı askerini sokmadı. İngiliz de sokmadı. Fransız, Alman, Avusturya, Hollanda da… Bunun gibi 13 ülke var. Hiçbirisi, bu Arap topraklarında tek bir askerinin bile ölmesini istemiyor. Oysa 13 ülke, yeni değil 100 yıldır oradalar.

Petrol için.

Doğalgaz için.

Ticaret yolları için.

Manda kurmak için.

Bölmek için.

Bölerek yönetmek için.

Sömürmek için.

Zenginleşmek için.

Stratejik üstünlük için.

Dünya egemeni olmak için.

Özetle bu 13 ülke adı bataklığa çıkan Orta Doğu'nun Arap topraklarına 100 yıl boyunca kesintisiz “sömürücü Batı egemenliği taşıyarak” orada kalmayı başardıkları için IŞİD terörü doğdu, peydahlandı, nüksetti.

* * *

IŞİD'den önce Taliban, Taliban'dan önce Hizbullah, Hizbullah'dan önce El Kaide vardı. İlk Filistin'den filizlenip, isim değiştirerek, kılık değiştirerek, yol-yöntem-taktik değiştirerek Afganistan dağlarına kadar yayıldılar, gelip şimdi El Bab çevresinde yığıldılar. Onların sonuncusu IŞİD'in kurucusu Ürdünlü Ebu Musab El Zerkavi, geçmişinde “adam bıçaklama, darp etme, kadın tacirliği yapma, uyuşturucu satma olan” biriydi. Hapishane hücresinde yatarken, Maksidi adlı hocasının yönlendirmesiyle Kuran-ı Kerim ezberlemeye, Hz. Peygambere ait hadisleri öğrenmeye başladı. Hapishaneden çıktıktan sonra Afganistan dağlarında eski bir Afgan Arabı olan Taliban lideri Usme Bin Ladin'in yanında pişti. Amerikan Ordusu'nun Irak'ı işgal etmesinden sonra Afganistan'dan önce İran'a sonra da Kuzey Irak'a kendi Arap topraklarına döndü. Kara elbiseler giymiş, ellerinde kara bayraklar, uzun saçları ve uzun sakalları kara, güçlü kuvvetli 40-50 adamıyla önce Cund El İslam örgütünü kurdu. Bu örgüt Zarkavi'yi, “Mücahit Şeyh” ilan etti. Deli enerjiye sahip Mücahit Şeyh, bir yenilik getirdi. Adamlarına “vücutlarına bomba sararak kendilerini patlatırken Batılı sömürgecilerle işbirliği yapanları da bebek-çocuk ayırmadan, evde- camide-düğünde-her yerde, havaya uçuracak” terör yöntemini ilk geliştiren oldu ve örgütünün adını IŞİD'e dönüştürdü. Bütün İslam ülkelerini “Tek İslami teokrasi (halifelik) altında” birleştirmeyi ve başta ABD olmak üzere bu 13 ülkenin hepsini Arap topraklarından kovmayı hedefleyen IŞİD (Irak-Şam – İslam Devleti) kurucusu Zarkavi, öldürüldü.

IŞİD bitmedi.

Yeni liderler buldu.

Güçlendikçe güçlendi.

100 yıl önce Orta Doğu'nun haritasını değiştiren bu 13 ülkeye karşı “kelle kesen- diri diri insan yakan ve bunu canlı olarak TV'lerde gösteren IŞİD” işte böyle doğdu. Bugün, “Orta Doğu'da eski Arap topraklarında bütün Müslümanları tek halife altında toplayacak bir devlet olmak için” haritayı değiştirme hedefine bu kez IŞİD kilitlendi.

Eski harita değiştiriciler.

Yeni harita değiştiriciler.

Birbiriyle boğazlaşıyor.

Bizim bir ilgimiz yok.

* * *

IŞİD'in hedef yolunda:

Terör var.

Kan var.

Dehşet var.

Ölüm var.

Vahşet var.

Bu 13 ülkenin askeri yok.

IŞİD ile savaşta tek asker var.

Mehmetçik.

IŞİD'in bitirilmesi için karada yüz yüze, göğüs göğüse, sokak sokak, ev ev, gizli döşenmiş mayın üstünde, kanlı bubi tuzakları ortasında, kamyonet sürücüsü intihar bombacıları arasında çarpışmaya, tek Mehmetçik sokuldu.

Niçin tek Mehmetçik!

* * *

Anlayacağınız açıklıkta soruyoruz.

Cevabınız:

Anlayacağımız netlikte olsun.

Kilis'e bomba atıyorlardı da…

Diyerek lafı kıvırmayın.

13 ülke askeri yok.

Tek Mehmetçik var.

Niçin?