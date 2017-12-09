ABD “Dünya çapında dikkat” diyerek uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrası, dünya genelinde tüm vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan “Dünya çapında dikkat” başlıklı uyarıda, ABD vatandaşlarından terör saldırıları, siyasi ayaklanmalar ve şiddete karşı seyahat ederken güvenliklerini arttırmaları istendi.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden birçok ülkeyi kapsayan uyarının Avrupa başlığı altında Türkiye ve Ukrayna da yer aldı.

Müslüman nüfuslu birçok ülkenin girdiği listeye İsrail de Batı Şeria ve Gazze'yle birlikte girdi. Trump'ın açıklaması sonrası ülkede olası protestolar için ilave askeri birlikler görevlendirildi. İsrail'deki ABD Başkonsolosluğu, Amerikalı hükümet çalışanları ve ailelerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da yer aldığı Eski Şehir bölgesine ve Batı Şeria'ya seyahatlerini kısıtladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı dünya geneli için son uyarısını 14 Eylül'de açıklamıştı.