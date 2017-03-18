Almanya AB kapısını Türkiye’ye kapattı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye, AB üyeliğine hiç bir zaman olmadığı kadar uzak" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Türkiye, AB üyeliğine hiç bir zaman olmadığı kadar uzak" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’nin bundan sonra Avrupa Birliği üyesi olmasını ‘gerçek dışı' olarak tanımladı. “Türkiye, AB üyeliğine hiç bir zaman olmadığı kadar uzak” diyen Gabriel, Türk politikacıların Almanya'daki mitinglerinde Almanya’ya yönelik kullanacakları sözlerin içeriğine göre, konuşmalarını yasaklama hakkını saklı tuttuklarını da söyledi.

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Amerika'nın Sesi'den Cem Dalaman'ın Der Spiegel dergisinden aktardığı habere göre Gabriel, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda eskiden şüpheleri olduğunu, bu görüşüyle partisi sosyal demokrat SPD içinde azınlıkta kaldığını ve Başbakan Angela Merkel'in önerdiği ‘imtiyazlı ortaklık' fikrine de sıcak bakmadığını ifade etti.

‘SİYASETÇİLERE YASAK GETİRİLEBİLİR’

Gabriel, konuyla ilgili görüşlerini başbakan olduğu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'a da açıkça söylediğini belirtti. Son iki haftada Almanya ile Türkiye arasında krize neden olan Türk siyasetçilerin Almanya’da referandum konuşmaları konusuna değinen Gabriel, Almanya’nın hukuk düzenine bağlı kalmayan siyasetçilere yasak getirilebileceğini ifade etti.

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Gabriel, “Bizim hukuk sınırlarımızı aşanlar, siyasi görüşlerinin propagandasını Almanya'da yapabileceklerine inanmasınlar” dedi.

‘VERİLEN SÖZLER TUTULMADI’

Gabriel dün yaptığı bir açıklamada, Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Alman diplomatlarla görüştürülmesi konusunda verilen sözlerin tutulmadığını öne sürerek, “Türk Başbakanının sözüne artık güvenemeyeceksek, bu hayal kırıklığı yaratır” demişti.

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Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sigmar Gabriel arasında 8 Mart'ta Berlin'de gerçekleşen buluşmada, Alman Dışişleri temsilcilerinin Yücel’i ziyaret edebileceğine yönelik söz verildiğini bildirmişti. Deniz Yücel'in tutuklanması ardından Erdoğan, Yücel'e yönelik ‘PKK'lı ve Alman ajanı' suçlamasında bulunmuştu.