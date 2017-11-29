Bomba açıklama: İran’ı bombalamamızı istediler

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail ve Mısır'ın 2015'te Barack Obama yönetimini 'İran'ı bombalamaya zorladığını' söyledi.

Haaretz gazetesinin haberine göre ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen bir forumda konuşan Kerry, İsrail ve Mısır’ın Tahran ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşma öncesinde Obama yönetimini ‘İran’ı bombalamaya zorladığını’ belirtti.

‘BİRÇOK KRAL VE LİDER ‘BİR TEK BOMBALAMADAN ANLARLAR’ DEDİ, NETANYAHU KIŞKIRTTI’

Birçok kral ve devlet başkanının da ABD’ye ‘İran’ın anlayacağı tek dilin bombalama olduğu’ telkininde bulunduğunu aktaran Kerry, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun da ‘İran’a saldırması için ABD’yi kışkırttığını’ vurguladı.

‘BU BİR TUZAKTI, VURSAK GİZLİDEN GİZLİYE DESTEKLİYOR OLSALAR BİLE ELEŞTİRİRLERDİ’

ABD’nin İran’ı vurmasını gizliden destekleyen bu ülkelerin bunun gerçekleşmesi halinde ABD’yi kamuoyu önünde eleştireceğini bildiğini ifade eden Kerry, bu yüzden bunun bir ‘tuzak’ olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

‘NİHAİ NÜKLEER ANLAŞMA, ABD’NİN ELDE EDEBİLECEĞİ EN İYİSİYDİ’

Nükleer anlaşmayı da savunan Kerry, İran’ın gelecek 10 veya 15 yıl içinde nükleer silah elde edip edemeyeceğini bilmediğini, ancak 2015’te imzalanan anlaşmanın ‘ABD’nin elde edebileceği en iyi anlaşma’ olduğunu söyledi.

İran’ın nükleer programının durdurulması ve karşılığında BM yaptırımlarının kaldırılmasını öngören nükleer anlaşma, Tahran yönetimi ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanmıştı.