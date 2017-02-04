Der Spiegel’den olay kapak

Almanya’nın etkili siyasi dergilerinden Der Spiegel, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Özgürlük Heykeli’nin kafasını keserken gösteren bir kapakla çıktı.

Bugün piyasaya çıkan Der Spiegel'in kapağında yer alan Trump'ın bir elinde Özgürlük Heykeli'nin kanlı kafası, diğer elinde ise kanlı bıçak duruyor. Trump'ın yüzü ise tamamen silinmiş.

BİR KAPAK, ÇİFTE MESAJ

IŞİD'in infazlarına benzetilen Trump'lı kapağın altında ise “America first- Öncelik Amerika'dır” yazıyor. Bu kapakla, yeni ABD Başkanı'nın insan haklarını ayaklar altına alması hicvediliyor.

New York sahilinde bulunan Özgürlük Heykeli'nin kafasının koparılması, Trump'ın özgürlük, ilerleme ve daha iyi bir dünyayı katlettiği mesajını içerirken, IŞİD benzetmesiyle de, dünyaya verdiği zararın büyüklüğü gösterilmek isteniyor.

Bazı politikacılar tarafından “yenilir yutulur” cinsten görünmeyen kapağın, Trump'ı kızdıracağı ve Almanya'yla yeni bir krizin başlayabileceği yorumlarına neden oluyor.

Babası Alman kökenli olan Donald Trump'ın, bu yayınlara nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.