Erdoğan, Alman liderle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler, mülteci sorunu ve Suriye'nin gündeme geldiği açıklandı.

Merkel, Suriyeli mülteciler konusunda AB tarafından verilmesi kararlaştırılan yardımın ulaşmasının hızlandırılacağını söylerken, Suriye ekseninde bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.

İki lider başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede işbirliğinin önemine değindi. Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilen Üçlü Suriye Zirvesi konusunda bilgi verdiği de kaydedildi.

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