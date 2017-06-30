Eski veliahtı saraya kapattılar

Suudi Arabistan’da geçen hafta görevinden azledilen eski veliaht prens Muhammed bin Nayef ev hapsine alındı. Prens’e yurtdışı yasağı kondu

Suudi Kraliyet Ailesi içindeki depremler devam ediyor. Kral Salman bin Abdülaziz El Suud, göreve geldiği 2015'te veliahtı olarak ilan ettiği ve İçişleri Bakanlığı'nı teslim ettiği yeğeni Muhammed bin Nayif'i geçen hafta görevlerinden azletmişti. Onun yerine de Savunma Bakanı olan oğlu Muhammed bin Salman'ı veliaht ilan etmişti. ABD'nin saygın gazetesi New York Times, görevden alınan Muhammed bin Nayif'in, Cidde'deki sarayında hapsedildiğini yazdı. Yurtıdışı çıkış yasağı da konulan Nayif'in tüm koruma ekibi değiştirildi. Yerlerine de yeni veliaht Muhammed bin Salman'a yakın bir ekip getirildi.

‘YENİ VELİAHT PRENS, MUHALİF BİR HAREKETİ ÖNLEMEK İSTİYOR'

Yeni veliaht Muhammed bu girişimle kendisine karşı oluşabilecek muhalefeti önlemeyi amaçlıyor. Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları “temelsiz ve yanlış” olarak niteledi.