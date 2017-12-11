Hizbullah, İsrail’i açıkça tehdit etti

Trump'ın Kudüs açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselirken Lübnan'da Hizbullah'tan çok sert bir açıklama geldi. Hizbullah lideri Nasrallah, "Filistin'e odaklanın" çağrısında bulundu.
Bölgede tansiyon bitmek bilmiyor. Hizbullah lideri Nasrallah, örgütün ve müttefiklerinin odak noktalarının tekrar Filistin olacağını duyurdu.
Nasrallah, İsrail’e karşı bütün müttefiklerin ortak bir strateji benimsemesini isterken, “Şu anda IŞİD ile savaşımız sona erdi, gerçek hedefimize dönmenin vakti geldi” şeklinde konuştu.
Son güncelleme: 18:1411.12.2017