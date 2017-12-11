Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hizbullah, İsrail’i açıkça tehdit etti

Trump'ın Kudüs açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselirken Lübnan'da Hizbullah'tan çok sert bir açıklama geldi. Hizbullah lideri Nasrallah, "Filistin'e odaklanın" çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
18:1211 Aralık 2017
Dünya
Hizbullah, İsrail’i açıkça tehdit etti
Trump'ın Kudüs açıklamasının ardından bölgede tansiyon yükselirken Lübnan'da Hizbullah'tan çok sert bir açıklama geldi. Hizbullah lideri Nasrallah, "Filistin'e odaklanın" çağrısında bulundu.

Bölgede tansiyon bitmek bilmiyor. Hizbullah lideri Nasrallah, örgütün ve müttefiklerinin odak noktalarının tekrar Filistin olacağını duyurdu.

Lübnan'da düzenlenen protesto etkinliğinde Nasrallah çok sert açıklamalarda bulundu.

Lübnan’da düzenlenen protesto etkinliğinde Nasrallah çok sert açıklamalarda bulundu.

Nasrallah, İsrail’e karşı bütün müttefiklerin ortak bir strateji benimsemesini isterken, “Şu anda IŞİD ile savaşımız sona erdi, gerçek hedefimize dönmenin vakti geldi” şeklinde konuştu.

Son güncelleme: 18:1411.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar