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Irak’ta intihar saldırısı! 45 ölü 56 yaralı

Üç günde üç intihar saldırısıyla sarsılan Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan son saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.
19:4916 Şubat 2017
Dünya
Irak’ta intihar saldırısı! 45 ölü 56 yaralı
Üç günde üç intihar saldırısıyla sarsılan Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan son saldırıda en az 45 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı.

Bağdat'ın güneyinde bulunan Şurtatey bölgesinde çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırı, bir araba pazarının yakınında gerçekleşti. İkinci el oto dükkanlarının bulunduğu bölgede bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu elliye yakın sivil hayatını kaybetti.

 

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Bağdat'ın güneyindeki Sadr mahallesinde dün (Çarşamba) yaşanan saldırıda bir kamyonete yerleştirilen patlayıcı intihar bombacısı tarafından patlatılmış, saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş 50'den fazla kişi de yaralanmıştı. Salı günü yaşanan saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirmişti. Resmi olarak saldırıyı üstlenen olmasa da bölgede saldırıları IŞİD, Şiilerin çoğunlukta yaşadığı mahallelerde gerçekleştiriyor.

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Son güncelleme: 19:5816.02.2017
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