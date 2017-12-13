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İstanbul’a gelmeyen Prens’e İsrail’den utanmaz davet

Bugün İstanbul'da düzenlenen zirveye katılmayarak tepki çeken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a İsrail'den davet geldi.

Sozcu.com.tr
17:5713 Aralık 2017
Dünya
İstanbul’a gelmeyen Prens’e İsrail’den utanmaz davet
Bugün İstanbul'da düzenlenen zirveye katılmayarak tepki çeken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a İsrail'den davet geldi.

Suudi gazetesi Elaf’a konuşan Katz, İsrail-Filistin barış görüşmelerine Suudi Arabistan’ın arabuluculuğu için Veliaht Prensi İsrail’e davet ettiğini duyurdu. Suudi medyasına demeç veren ilk İsrailli bakan olan Katz, Suudi Kralı Selman’ı da İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu Riyad’a davet etmeye çağırdı.

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Suudi Arabistan hakkında, “Arap dünyasının lideri” açıklamasını yapan Katz, “Amerikalılar bir barış planı şekillendiriyor, ama içinde ne var bize söylemediler. ‘Yaratıcı’ bir şeyle ortaya çıkacaklarını ve kimseye anlaşma dayatmayacaklarını söylüyorlar. Bence bu Suudi Arabistan’ın inisiyatif üstlenmesi için bir fırsat. Suudi Arabistan’a, Arap dünyasının lideri olduğundan, bizzat inisiyatif üstlenmesini, Filistinlilere gitmesini ve sponsor olmasını tavsiye ederim” dedi.

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Suudi liderliğinde müzakerelere hazır olduğunu söyleyen İsrailli bakan ”Kral Selman’a Netanyahu’ya ziyaret daveti yapması ve Veliaht Prens’e de İsrail’i ziyaret etmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Trump’ın Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanımasını ”Varolan gerçekliği değiştirmek yerine kabul etti. Doğu Küdüs sakinlerinin statüsünü değiştirmedi” diye değerlendiren Katz, İran’ın Suriye ve Lübnan’daki faaliyetleriyle ilgili ”Bize mesaj vermelerine ihtiyacımız yok. İran’ın ne yaptığını, niyetlerinin neler olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Mesajı Lübnan hükümeti alsın. Hizbullah’ın sorun olduğunu ve Lübnan’ın istikrarını tehdit ettiğini biz her zaman söyledik” diye konuştu.

Son güncelleme: 17:5913.12.2017
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