Kritik zirvede gündem çatışmasızlık bölgesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Mohammad Hossein Bagherı ile birlikte Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen üçlü ve ikili toplantılara katıldı.

Toplantılarda taraflar, Suriye'deki güvenlik sorunları, terör örgütleriyle mücadelede yapılan işbirliği ve bölgede oluşturulan “Gerginliği Azaltma / Çatışmasızlık Bölgeleri” kapsamında görüş alışverişinde bulundu.