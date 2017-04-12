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Lavrov, ABD’li gazetecileri azarladı

Moskova'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ı ağırlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.

Sozcu.com.tr
13:3012 Nisan 2017
Dünya
Lavrov, ABD’li gazetecileri azarladı
Moskova'da ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson'ı ağırlayan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşme öncesinde soru sormaya çalışan Amerikalı gazetecileri azarladı.

Bir muhabir, yüksek sesle “Gerçekten Suriye hükümetini destekliyor musunuz? Beyaz Saray’ın dün yaptığı açıklamaları nasıl yorumluyorsunuz?” diye sordu. Lavrov bunun üzerine, “Sizi kim yetiştirdi? Size bu tarzı kim öğretti?” dedi.

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Daha sonra Rus bakan konuşmasını yaptıktan sonra sözü ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson’a verdi ve Amerikalı gazeteciye “Evet şimdi bağırabilirsiniz” ifadesini kullandı.

Tillerson’ın Moskova ziyareti bugün başladı.

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İki ülke için de büyük önem taşıyan ziyaret, Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları ve ABD'nin Humus yakınlarındaki bir hava üssünü vurması nedeniyle Washington ile Moskova arasında yaşanan gerilimin gölgesinde devam ediyor.

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