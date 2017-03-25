Londra’da Brexit protestosu

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına karşı olan on binlerce kişi başkent Londra’da protesto gösterisi düzenledi. Gösteriler geçen gün yaşanan terör saldırısının gölgesinde yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasına karşı olan on binlerce kişi başkent Londra’da protesto gösterisi düzenledi. Gösteriler geçen gün yaşanan terör saldırısının gölgesinde yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına tepki gösteren on binlerce kişi başkent Londra'da protesto gösterisi düzendi. Londra'da ünlü Hyde Park'ta biraraya gelen onbinlerce “Brexit” karşıtı buradan Parlamento önüne yürüyerek referandum sonucunu protesto etti.

Gösteriye Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden binlerce kişi katılırken göstericiler arasında hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da olduğu gözlendi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalmasını isteyen protestocular, ellerinde “Avrupa Birliği üyeleri sizi seviyoruz”, “ Birlik olun”, “ Artık eurovizyon şarkı yarşımasında hiç şansımız yok” İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını istiyoruz ” , “ Sev nefret etme” “ Birleşik Karllık Birleşik Avrupa”, Avrupa'yı çok seviyoruz” yazılı dövizler taşıdılar.

Birleşik Krallık’ta yapılan referandum sonucunda, Avrupa Birliği’nden ayrılık kararı çıkmış “Brexit” referandumu, yüzde 52 oy oranını elde eden ayrılıkçıların zaferiyle sonuçlanmıştı. DHA