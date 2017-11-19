NASA herkesi kandırmış, Ay’a gitmemişler

İngiltere'nin çok satan gazetelerinden Daily Mail'de yer alan bir haberde Apollo 17 görevi sırasında astronotların Ay'a ayak basmadığı ve çekilen görüntülerde Ay üzerinde astronot kostümü olmayan bir kameramanın yer aldığı iddia edildi.

YouTube kanalı Streetcap1’de yer alan bir videoda Aralık 1972’de yapılan bir Ay operasyonunun aslında gerçek olmadığı iddia edildi.

İddiaya göre ABD’li bir astronotun vizöründen yansıyan görüntülerde Ay üzerinde sıradan bir elbise giymiş bir kameraman yer alıyor.

YouTube’da ortaya atılan iddia sosyal medya üzerinde büyük bir tartışma yarattı… Eugene Cernan ve Harrison Schmitt’in Ay’da 22 saat geçirdiği operasyonda çekilen videoları izleyen komplo teorisyeni, Ay’a yapılan 6. ve son operasyonun gerçek olmadığını ve bir sette çekimlerin yapıldığını öne sürdü.

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1969’daki ilk Ay yolculuğu sonrasında sürekli gündemde olan “Ay’a ayak basılmadı. Washington dünyayı kandırıyor” açıklamalarının ardından ortaya atılan iddiada, Ay üzerinde dolaştığı iddia edilen astronot Cernan’ın kaskındaki vizörden yansıyan görüntüler mercek altına alınıyor. Videoda, uzun saçlı ve kışlık ceketi olan bir şahıs görüntüleniyor.

Şu ana kadar 53.000 kişi tarafından izlenen video hakkında konuşan YouTube kullanıcısı, “Bu fotoğraf bana biraz ilginç geldi ve bu kareyi dondurup yazılım aracılığıyla inceledim. Fotoğraflarda astronot kostümü giymeyen bir figür görülüyor. Yani biz aslında Ay’a çıkmadık mı?” ifadesini kullanıyor.

Detaylandırılan fotoğraftaki şahsın bir kameraman ve bir set çalışanı olduğu iddiaları ortaya atıldı. NASA henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.