Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

NATO’da flaş süre kararı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Buna göre Stoltenberg, 2020'de görevi bırakacak.

Sozcu.com.tr
16:4412 Aralık 2017
Dünya
NATO’da flaş süre kararı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Buna göre Stoltenberg, 2020'de görevi bırakacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı. Brüksel’den yapılan açıklamada Norveç’in eski başbakanı olarak görev yapan Stoltenberg’in 30 Eylül 2020’de görevi devredeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Genel sekreterimizi kutluyoruz ve NATO’nun 21’inci yüzyıldaki güvenlik meselelerine adapte olmasında üstün bir şekilde çalışacağına güvenimiz tam” ifadesi kullanıldı.

Detaylar geliyor…

Son güncelleme: 16:4612.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar