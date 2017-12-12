NATO’da flaş süre kararı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresi 2 yıl daha uzatıldı. Buna göre Stoltenberg, 2020'de görevi bırakacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görev süresi uzatıldı. Brüksel’den yapılan açıklamada Norveç’in eski başbakanı olarak görev yapan Stoltenberg’in 30 Eylül 2020’de görevi devredeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada, “Genel sekreterimizi kutluyoruz ve NATO’nun 21’inci yüzyıldaki güvenlik meselelerine adapte olmasında üstün bir şekilde çalışacağına güvenimiz tam” ifadesi kullanıldı.

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