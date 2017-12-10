Netanyahu’dan Erdoğan’a küstah yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamaların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yanıt geldi. Reuters'ın son dakika haberinde Netanyahu'nun Erdoğan'a hitaben, "Biz sizden ders almayız" dediği aktarıldı.

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran’ı ve Gazze’deki ‘teröristleri’ destekleyen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı’ndan ders almayacağını” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’ni Kudüs’e taşıma kararının ardından bölgede tansiyon yükselirken, Netanyahu açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İsrail’in kağıt üstünde resmi olarak ilişkisi olmayan birçok ülkeyle temasta olduğunu söylerken, “Mahmud Abbas’la oturup barış müzakeresi yapmamızı öneriyorum. Daha basit bir şey yok” dedi.

Netanyahu, İran’ın Suriye’de kara, hava ve deniz üsleri kurmaya çalıştığını ve buradan İsrail’e saldırmayı hedeflediğini söylerken, “Buna tolere etmeyeceğiz” dedi.

TEHDİTKAR AÇIKLAMA

Fransa’nın başkenti Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Netanyahu, “Filistinliler Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu ne kadar çabuk kabul ederse barış o kadar çabuk gelir” diyerek tehditkar açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı da açıklamalarda bulundu. Macron, İsrail’in bölgedeki yeni yerleşkelerin inşaatının durdurulmasının barış için önemli bir jest olacağını söylerken, Netanyahu’ya ABD’nin Kudüs kararından duyduğu memnuniyetsizliği aktardığını vurguladı.

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