Obama’dan Türk yetkililere yardım önerisi

ABD Başkanı Barrack Obama, İstanbul'un en ünlü gece kulüplerinden birine düzenlenen terör saldırısının ardından Türk yetkililere yardım önerdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz yaptığı yazılı açıklamada, “Bu öğleden sonra ulusal güvenlik ekibi Başkan’a İstanbul’daki saldırıyla ilgili bilgi verdi. Başkan, kaybedilen masum hayatlardan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve gerektiği takdirde uygun yardımlarda bulunulması için ekibine talimat verdi” dendi.

AB VE NATO’DAN MESAJ VAR

İstanbul’daki saldırıya AB’den ilk açıklama, Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’den geldi. Mogherini Twitter’da paylaştığı mesajda, “2017 İstanbul’da bir saldırı ile başladı. Düşüncelerimiz saldırı kurbanları ve sevdikleriyle. Bu trajedileri engellemek için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker imzasıyla yayınlanan açıklamada ise “Kendi adıma ve bütün bir Avrupa Komisyonu adına samimi başsağlığı dileklerimi, kurbanlar ve sevdikleriyle dayanışma duygularımı ifade etmek isterim” ifadesi yer aldı.

Açıklama şöyle devam etti: “Terörizmi püskürtmek bizim ortak sorumluluğumuzdur. Türk halkının aracılığıyla sizi temin ederim ki bu çabaya verdiğimiz sürekli desteğe güvenebilirsiniz.”

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg da Twitter’dan şu mesajı yayınladı: “2017’ye trajik bir başlangıç. Düşüncelerinde Yeni Yılı kutlayan insanlara yönelik saldırıdan etkilenlerle ve Türk halkıyla birlikte.”

KANADA’DAN BAŞSAĞLIĞI

Kanada Dışişleri Bakanı Stephane Dion, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanada, İstanbul'da meydana gelen korkunç saldırıda hayatını kaybeden mağdurların ailelerine başsağlığı ve bu saldırıda yaralananlara acil şifalar diler” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Türk asıllı Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “İstanbul gece kulübündeki korkakça terör eyleminin ardından düşüncelerimiz #Türkiye ile birlikte. Türk dostlarımızla omuz omuza veriyoruz” yazdı.

İsrail devletinin resmi Twitter hesabından ise şu mesaj paylaşıldı: “Yüreğimiz İstanbul’daki terör saldırısı kurbanlarının aileleri ve arkadaşları için kan ağlıyor. Hayat terörün üstesinden gelecek. Aydınlık karanlığın üstesinden gelecek.”

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PUTİN: DAHA KÖTÜCÜL BİR SUÇU…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılbaşı kutlamaları sırasında İstanbul Ortaköy'de bulunan Reina gece kulübünde en az 39 kişinin ölmesine sebep olan silahlı saldırı nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a taziye dileklerini iletti.

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği taziye telgrafında şu ifadeleri kullandı: “Yılbaşı kutlamalarının ortasında masum insanların öldürülmesinden daha kötücül bir suçu hayalde canlandırmak çok zor. Fakat insani ahlaki değerler teröristler için tamamen yabancı bir kavram. Ortak görevimiz terörist saldırganlığına kararlı bir biçimde yanıt vermektir.”