Reza Zarrab davasında jüri adaylarına bu sorular sorulacak!

New York’taki Zarrab/Atilla davasında, “suçlu” ya da “suçsuz” kararını verecek olan 12 kişilik jüri seçimi bugün yapılacak.

ABD adalet sistemine göre, olası ön yargılarının verecekleri karara etkisi olmaması için, jüri havuzu geniş tutuluyor, avukat ve savcılara, jüri adaylarından bazılarına itiraz hakkı tanınıyor. Bunun için de, jüri görevi için gelenlere, daha önceden savcılık ve avukatların üzerinde anlaştığı çeşitli sorular soruluyor.

Zarrab/Atilla davasında da, New York Güney Bölge Federal Savcılığı ile Atilla’nın avukatları, jüri adaylarına seçim için sorulacak toplam 90 soru üzerinde uzlaştılar.

Sorular içinde oldukça ilginç olanlar bulunuyor

Üzerinde anlaşılan sorular içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ebru Gündeş hakkında olanlar da var. Listede FETÖ Lideri Fethullah Gülen ve Gülen Cemaati konusundaki sorular da bulunuyor.

İşte Zarrab/Atilla davasına bakacak jüri adaylarına, geçmiş deneyimlerinin kararlarını etkileyip etkilemeyeceğini anlayabilmek için sorulacak sorulardan bazıları;

* Türkiye'de mevcut Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olumlu ya da olumsuz düşünceniz var mı? Türk siyaseti konusunda olumlu ya da olumsuz düşünceye sahip misiniz?

* Reza Zarrab, Türkiye'deki bir pop şarkıcısı ve televizyon şahsiyeti olan Ebru Gündeş'le evli. Kendisini dolaylı ya da doğrudan tanıyor musunuz?

* Türk-Amerikan ilişkilerine yönelik olumlu ya da olumsuz duygularınız var mı?

* Türkiye'de yaşanan darbe teşebbüsüyle birlikte anılan Fethullah Gülen ya da Gülen hareketi konusunda herhangi bir bilginiz, düşünceniz var mı?