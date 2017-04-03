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Rus televizyonu zanlının görüntülerini yayınladı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde iki metro istasyonunda meydana gelen patlamalarla 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili. Rus televizyonu REN, metroda terör saldırısını gerçekleştiren terörist olduğu iddia edilen kişinin görüntülerini yayınladı.

20:273 Nisan 2017
Dünya
Rus televizyonu zanlının görüntülerini yayınladı
Rusya'nın St. Petersburg kentinde iki metro istasyonunda meydana gelen patlamalarla 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili. Rus televizyonu REN, metroda terör saldırısını gerçekleştiren terörist olduğu iddia edilen kişinin görüntülerini yayınladı.

Kalabalığın içinde yürüyen sakallı ve cübbeli kişinin metroda içinde bomba olan bir sırt çantasını vagonların içine fırlatarak kaçtığı iddia ediliyor.

 

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Son güncelleme: 20:3203.04.2017
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