Rus televizyonu zanlının görüntülerini yayınladı

Rusya'nın St. Petersburg kentinde iki metro istasyonunda meydana gelen patlamalarla 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 47 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili. Rus televizyonu REN, metroda terör saldırısını gerçekleştiren terörist olduğu iddia edilen kişinin görüntülerini yayınladı.

Kalabalığın içinde yürüyen sakallı ve cübbeli kişinin metroda içinde bomba olan bir sırt çantasını vagonların içine fırlatarak kaçtığı iddia ediliyor.