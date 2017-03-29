Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Saadet Öğretmen ödülünü Trump’tan aldı

Saadet Öğretmen'e ABD’den "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü" verildi
20:2729 Mart 2017
Dünya
Saadet Öğretmen ödülünü Trump’tan aldı
Saadet Öğretmen'e ABD’den "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü" verildi

İzmir’in Menderes İlçesi’nde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.'nin tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan'a ABD'den ödül geldi.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara verdiği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne layık görülen öğretmen Saadet Özkan, düzenlenen törenle ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon'dan aldı.  DHA

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Son güncelleme: 20:2829.03.2017
Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?
Keşfet

Göztepe neden İstanbul’un yeni ‘Gözde’si oldu?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar