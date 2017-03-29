Saadet Öğretmen ödülünü Trump’tan aldı

Saadet Öğretmen'e ABD’den "Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü" verildi

İzmir’in Menderes İlçesi’nde, iki yıl önce yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine cinsel içerikli film izlettiren ve istismarda bulunan okul müdürü Adil Ş.'nin tutuklanmasını sağlayan öğretmen Saadet Özkan'a ABD'den ödül geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, barış, adalet, insan hakları, cinsiyet eşitliğini savunan, bu konularda olağanüstü cesaret ve liderlik örneği sergileyen kadınlara verdiği Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü'ne layık görülen öğretmen Saadet Özkan, düzenlenen törenle ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melanie Trump ve Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Yardımcısı Thomas A. Shannon'dan aldı. DHA