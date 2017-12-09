Saakaşvili açlık grevine girdi

Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili'nin, gözaltında tutulduğu nezarette açlık grevine başladığı bildirildi.

Mihail Saakaşvili’nin, avukatı Ruslan Çernolutskiy gazetecilere yaptığı açıklamada Mihail Saakaşvili’nin açlık grevine başladığını duyururken, nezarethaneden yazdığı notu da paylaştı. Avukat, Saakaşivili’nin yazdığı “İktidar beni yalan suçlamalarla gözaltına aldı. Bu suretle sizi korkutmak istiyorlar” ifadelerinin yer aldığı notunu da basın mensuplarına dağıttı.