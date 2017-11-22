Soçi’de üçlü kritik Suriye zirvesi başladı

Üçlü zirve için Rusya´nın Soçi kentine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü. Erdoğan ve Ruhani'nin bir araya gelmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmelere katıldı. Putin, "Suriye'de yeni bir sürece giriyoruz" derken Erdoğan, "Zirve yıllardır süren trajedinin sona ermesi için önemli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, Soçi’de Sanatoryum Rus’taki görüşmesi saat 15.50’de başladı. Suriye’deki savaşın sona ermesi ve bir çözüme ulaşılması için düzenlenen görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.

Erdoğan, Putin ve Ruhani’ye Suriye’yi IŞİD’e teslim etmedikleri için teşekkür etti. Putin ise kalıcı barış sağlanması için tüm çevrelerin katkı sağlaması gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, “Bugün kritik kararlar alacağımızı düşünüyoruz” dedi. Putin, “Suriye’de BM kararına uygun olarak etnik uzlaşı sağlanmalı” ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise, “Bu üçlü zirve Suriye’de akan kanın tamamen durması açısından son derece önemli. Suriye konusunda geldiğimiz nokta önemli ama yeterli değil. Suriye halkının kabul edebileceği bir siyasi çözümün gerçekleşmesi için ilgili tüm çevrelerin katkı sağlaması elzem” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması ve bölgedeki gerilimi azaltmada özel rolleri olan Ruhani ve Erdoğan’a teşekkür etti. Putin, “Şimdi yeni bir sürece giriyoruz. Bu da Suriye’de siyasi uzlaşmanın başlamasıdır” ifadesini kullandı. Putin, Suriye’deki bütün grupların dinlenmesi gerektiğini de dile getirdi. Putin, “Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin kurulması ve çatışmaların durmasında “özel bir rol” oynadı. Şimdi Suriye’de siyasi çözümün başlamasını mümkün kılacak “yeni bir aşamaya” geldik. Suriye’deki siyasi çözüm Cenevre süreci kapsamında nihayete erdirilecek. Erdoğan ve Ruhani’ye “Suriye Diyalog Forumu’nun” parametrelerini tartışmayı önerdim. Suriye’de barışçıl çözüm için Suriye hükümeti dahil sürecin tüm katılımcılarının taviz ve uzlaşılarına ihtiyaç var” dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile düzenlenen Suriye konulu üçlü zirvenin başlangıcında yaptığı konuşmada ise, “Suriye krizine yabancı müdahaleleri sona ermeli. Suriye’deki yabancı askeri varlığı ancak Suriye hükümetinin davetiyle olursa kabul edilebilir. Suriye’de siyasi çözüm için zemin hazır. Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye barış sürecinde yakın işbirliği içinde olmasından memnuniyet duyuyorum. Suriye’de terörizmi tamamen bitirmeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

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