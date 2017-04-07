Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… ABD’den çelişkili açıklamalar geliyor

ABD Han Şeyhun'a yönelik kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vururken, Washington Yönetimi'nden çelişkili açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr
08:047 Nisan 2017
Dünya
Son dakika… ABD’den çelişkili açıklamalar geliyor
ABD Han Şeyhun'a yönelik kimyasal saldırının ardından Suriye'yi vururken, Washington Yönetimi'nden çelişkili açıklamalar geldi.

Florida’daki evinden gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Başkan Donald Trump, “Suriye’ye yönelik hedefi belli saldırının emrini verdiğini” söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı, USS Porter ve USS Ross gemilerinden fırlatılan füzelerin El Şayrat hava üssündeki hava araçlarını, hava aracı depo alanlarını, mühimmat depolama sahalarını, hava savunma sistemlerini ve radarları hedef aldığı açıkladı.

Pentagon Esad’ın en güçlü müttefiki Rusya’nın füze saldırısı konusunda önceden bilgilendirildiğini duyurdu. Fakat Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ne saldırı öncesinde ne de sonrasında Moskova Yönetimi’nin bilgilendirildiğini söyledi.

İLGİLİ HABERVe ABD Suriye'yi vurdu!Ve ABD Suriye'yi vurdu!
Son güncelleme: 08:2507.04.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar