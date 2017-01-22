Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ada devleti Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ada ülkesinde çok büyük deprem!

Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ada devleti Papua Yeni Gine'de 8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 153.8 km altında yaşanan depremin merkez üssünün, Papua Yeni Gine’ya bağlı 175 bin nüfuslu Bougainville adası olduğu bildirildi.

Tam nokta ise Bougainville’deki Panguna kasabasının 41 kilometre batısı olarak belirtildi.

Depremin ardından Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Nauru, Pohnpei, Kosrae ve Vanuatu, Chuuk ve Endonezya için tsunami alarmı verilmişti.

Uzmanlar, depremin derinliğinin fazla olmasının, büyük tsunami dalgalarının oluşması ihtimalini düşürdüğünü belirtirken, tsunami tehdidinin ortadan kalktığı açıklandı.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkezi depremin büyüklüğünü 7.9 olarak güncelledi.

Avustralya’nın kuzeydoğusundaki ada ülkesi Papua Yeni Gine, sık sık büyüklüğü 7’nin üzerindeki depremlerle sarsılıyor. Ada, Avustralya ve Pasifik tektonik levhaları sınırında yer alıyor.