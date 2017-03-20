Son dakika… Almanya’dan açıklamalar peş peşe geliyor

Almanya'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Berlin Yönetimi'ne yönelik Nazi söylemine ilişkin peş peşe açıklamalar geliyor.

Almanya Hükümet Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya Başbakanı Angela Merkel’e yönelik Almanya’daki Türklere ve Türk yetkililere “Nazi metodları uyguladığı” suçlamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, söylemlerinin tonunu düşürmenin Türkiye’ye bağlı olduğunu belirtti.

“Nazi karşılaştırması hiçbir şekilde kabul edilemez” diyen sözcü, ilişkilere kalıcı zararın önüne geçilmesinin de Türkiye’ye bağlı olduğunu belirtti.

Hükümet’ten gelen bu açıklamanın ardından Merkel’den de çağrı niteliğinde bir mesaj geldi. Almanya lideri, “Türk liderlerin yaptığı Nazi kıyaslamaları sona ermeli” dedi.

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GABRIEL: SABIRLIYIZ AMA…

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Erdoğan’ın söz konusu açıklamalarına ilişkin “Sabırlıyız ama aptal değiliz” dedi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Gabriel, Nazi suçlamalarını şoke edici olarak nitelendirirken, “Bu nedenle Türk mevkidaşıma burada sınırın aşıldığını açıkça bildirdim” ifadesini kullandı.

Öte yandan, dün düzenlenen kongrede rekor bir destekle Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkanlığı’na geçen Martin Schulz, Erdoğan’ın sözlerini “küstahlık” olarak nitelendirdi.

Schulz, ARD televizyonuna yaptığı açıklamada “Dost bir ülkenin cumhurbaşkanının bu ülkenin başbakanını bu şekilde aşağılaması küstahlıktır” dedi.

Schulz, “NATO üyesi ve AB üye adayı bir ülkenin devlet başkanının uluslararası diplomasi kurallarını çiğneyemeyeceğinin Erdoğan’a anlatılması gerektiğini, ancak onun bir devlet başkanına yakışmayan tutumunu sürdürdüğünü” sözlerine ekledi.