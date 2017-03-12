Son dakika… Dünya medyasının gündemine bomba gibi düştü!

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik kabul edilemez tutumu, dış basının gündemine bomba gibi düştü. Uluslararası ajanslar gelişmeleri anbean aktarırken, televizyonlar ve internet siteleri olaylara geniş yer verdi.

Hollanda'nın Türk bakanlara yönelik kabul edilemez tutumu, dış basının gündemine bomba gibi düştü. Uluslararası ajanslar gelişmeleri anbean aktarırken, televizyonlar ve internet siteleri olaylara geniş yer verdi.

Hollanda’nın en çok satan gazetesi Telegraaf, Rotterdam’da yaşanan gelişmeleri internet sitesinde kapsamlı bir şekilde işledi. Protestoların kızıştığını aktaran gazete, “polisin göstericilere karşı tazyikli su kullandığını” vurguladı.

İngiliz Guardian gazetesi gelişmeleri internet sitesinin manşetine “Nazi kalıntısı tartışmaları kızışırken, Türk bakanlar engellendi” balığını attı. Gazete, Ankara-Lahey hattında yaşanan tüm gelişmelere haberinde yer verdi.

Rus Sputnik yayın organı “Türk Aile Bakanı ‘istenmeyen yabancı’ ilan edildi ve Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı” ifadesini başlık olarak kullandı. Haberde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın Almanya’ya sınırdışı edildiği hatırlatıldı.

Amerikan yayın kuruluşu CNN, Erdoğan’ın Hollandalı liderlere yönelik sarf ettiği “faşist” ifadesini haberine başlık yaptı. CNN, Türk-Alman Üniversitesi’nden siyaset bilimi hocası Doç. Dr. Enes Bayraklı’nın görüşüne de başvurdu. “Hollanda tarafından alınan kararının ciddi bir diplomatik skandal olduğunu” söyleyen Bayraklı, Türkiye ve Hollanda’nın AB ve NATO müttefiki olduğunu ifade etti. Bayraklı’ya göre; Hollanda hükümeti Çarşamba günü yapılacak seçimler için Geert Wilders’e bir mesaj vermek için böyle bir karar aldı.

Fransız Le Monde gazetesi ise haberi “Hollanda ve Türkiye arasındaki diplomatik kriz kötüye gidiyor” başlığıyla verdi. Le Monde da olayla ilgili tüm ayrıntıları aktardı.