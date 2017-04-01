Son dakika… Frankfurt’ta oy verme işlemi durdu

Türk seçim tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu, Frankfurt’taki oy verme işlemlerini talimatla durdurdu. Olayın nedeni ise, "evetçi" olduğu öne sürülen Nizamettin Uyanık isimli 66 yaşındaki bir seçmenin, birer dakika arayla, kentteki iki ayrı sandıkta oy kullanmasıydı.

Türk seçim tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu, Frankfurt’taki oy verme işlemlerini talimatla durdurdu. Olayın nedeni ise, "evetçi" olduğu öne sürülen Nizamettin Uyanık isimli 66 yaşındaki bir seçmenin, birer dakika arayla, kentteki iki ayrı sandıkta oy kullanmasıydı.

BİRER DAKİKA ARAYLA İKİ OY

Dün sabah saat 09.47'de Frankfurt Başkonsoosluğu'nun bahçesindeki seçim bürosuna gelen Uyanık, saat 09.47'te 3 nolu sandığa gönderildi. Burada kimliği kontrol edildi ve ardından oyunu kullanabileceği belirtildi. Uyanık oyunu kullandı. Daha sonra yanındaki 4 no'lu sandığa geçti ve burada da kimliğini gösterdi.

CHP’Lİ ÜYE FARK EDİP İTİRAZ ETTİ

Sandık başkanı, kimliği kontrol edip yeniden oy pusulası ve zarf verdi. Seçmen de, yeniden mührünü bastı ve oyunu attı. Bu sırada CHP'li üye durumu fark edip itiraz etti. Ancak, itiraz gecikmişti ve oy sandığa atılmıştı. Hemen YSK temsilcisi ile Frankfurt Başkonsolosluğu alarma geçirildi.

YSK: HEMEN SANDIĞI KAPATIN

Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na durum iletildi. Yüksek Seçim Kurulu, “Hemen oy verme işlemini durdurun” talimatı gönderdi. Bunun üzerine oy verme işlemi durduruldu. YSK'ya durum anlatıldı ve yeni talimat beklendi.

İKİ SAAT SONRA YENİDEN BAŞLATILDI

YSK, iki saat sonra oy verme işleminin yeniden başlatılmasını kararlaştırdı. Oy sandığa atıldığı için, bu konuda bir şey yapılamayacağı, ancak sorumlular hakkında yasal işlem yürütüleceği belirtildi. YSK'nın konuyla ilgili yazılı talimatı ve kararı ise, dün akşam saatlerinde Frankfurt Başkonsolosluğu'na gönderildi.