Son dakika… Frankfurt’ta oy verme işlemi durdu

Dün sabah saat 09.47'de Frankfurt Başkonsoosluğu'nun bahçesindeki seçim bürosuna gelen Uyanık, saat 09.47'te 3 nolu sandığa gönderildi. Burada kimliği kontrol edildi ve ardından oyunu kullanabileceği belirtildi. Uyanık oyunu kullandı. Daha sonra yanındaki 4 no'lu sandığa geçti ve burada da kimliğini gösterdi.
Sandık başkanı, kimliği kontrol edip yeniden oy pusulası ve zarf verdi. Seçmen de, yeniden mührünü bastı ve oyunu attı. Bu sırada CHP'li üye durumu fark edip itiraz etti. Ancak, itiraz gecikmişti ve oy sandığa atılmıştı. Hemen YSK temsilcisi ile Frankfurt Başkonsolosluğu alarma geçirildi.
Ankara'daki Yüksek Seçim Kurulu'na durum iletildi. Yüksek Seçim Kurulu, “Hemen oy verme işlemini durdurun” talimatı gönderdi. Bunun üzerine oy verme işlemi durduruldu. YSK'ya durum anlatıldı ve yeni talimat beklendi.
YSK, iki saat sonra oy verme işleminin yeniden başlatılmasını kararlaştırdı. Oy sandığa atıldığı için, bu konuda bir şey yapılamayacağı, ancak sorumlular hakkında yasal işlem yürütüleceği belirtildi. YSK'nın konuyla ilgili yazılı talimatı ve kararı ise, dün akşam saatlerinde Frankfurt Başkonsolosluğu'na gönderildi.