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Son dakika haberi… Atilla/Zarrab davasında 6’ncı duruşma

Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York’ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor. Bugünkü duruşmada Zarrab'ın, Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanması bekleniyor.

17:015 Aralık 2017
Dünya
Son dakika haberi… Atilla/Zarrab davasında 6’ncı duruşma
Eski Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ABD’nin İran yaptırımlarının ihlal edilmesiyle suçlandığı davada tanık olmayı kabul eden Türk ve İranlı iş adamı Reza Zarrab, (Rıza Sarraf) New York’ta devam eden mahkemede ifade vermeye devam ediyor. Bugünkü duruşmada Zarrab'ın, Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanması bekleniyor.

Duruşmanın dünkü bölümünde Reza Zarrab’ın, Halkbank avukatları tarafından sorgulanması bekleniyordu. Ancak buna sıra gelmedi. Zarrab’ın dünkü ifadesi, hakimin talimatıyla dinletilen 12 tape ile sona erdi.
Hakan Atilla’nın avukatları tarafından hakime sunulan ve Reza Zarrab’ın ‘itirafçı olmasına dair konuşmaların yer aldığı’ mektuba ise hakim tarafından “koruma tedbiri” uygulanmıştı.

Duruşmadan notlar:
Saat 17:30 Duruşma başladı

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Son güncelleme: 17:3505.12.2017
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