Son dakika… Hiçbir şey söylemeden öyle bir ders verdi ki…

Büyük bir skandalla sonuçlanan 89'uncu Oscarlarda Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne değer görülen İranlı yönetmen Aşgar Farhadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelere yönelik vize yasağını protesto ederek, törene katılmama kararı almıştı.

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Büyük bir skandalla sonuçlanan 89'uncu Oscarlarda Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne değer görülen İranlı yönetmen Aşgar Farhadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman ülkelere yönelik vize yasağını protesto ederek, törene katılmama kararı almıştı.

Bir Ayrılık (A Seperation) filminin ardından Satıcı (Salesman) filmiyle ikinci Oscar’ını kazanan Farhadi’nin yerine ödülü İran asıllı ABD’li iş kadını Anuş Ansari ve yine İran asıllı bilimadamı Firuz Naderi aldı.

1979’da yaşanan İran İslam Devrimi’ne tanık olan ve 1984 yılında ABD’ye taşınan Ansari, Trump’ın göçmenlere yönelik gayriinsani ve gayrihukuki kararnamesinin yersizliğini yaptıklarıyla ortaya koyan bir isim.

50 yaşındaki Ansari, uzaya ‘turist’ olarak giden ilk kadın ve ilk Müslüman kadın astronot.

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10 milyon dolarlık Ansari X Ödülü isim sponsoru ve X-Prize vakfı mütevelli heyeti üyelerinden biri olan Ansari'yi taşıyan Rus Soyuz uzay aracı 18 Eylül 2006’da Kazakistan'dan fırlatılmıştı.

Ansari bu gezi için 4 yıl beklemek zorunda kalmış ve 6 ay boyunca yoğun eğitime tabii tutulmuştu.

Amerika'da kitle iletişim sektöründeki yatırımlarıyla zengin olan Ansari, 26 Eylül 2006 günü dünyaya döndü.

Firuz Nadei ise 30 yılı aşkın Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nde (NASA) çeşitli görevlerde bulundu. 2016 yılında emekliye ayrılan Naderi, danışmanlık yapıyor.